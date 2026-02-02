Как быстро приготовить шоколадный торт: повар поделился рецептом, который обожала королева

Как стало известно, королева Елизавета ни с кем не делилась этим тортом.

Для поклонников королевской семьи и любителей шоколада нет лучшего способа почтить память покойной королевы Елизаветы, чем приготовление ее любимого шоколадного бисквитного торта. По словам инсайдеров, монарх настолько любила этот десерт, что отказывалась делиться им с кем-либо, пишет Simply Recipes.

В частности, бывший королевский повар Даррен Макгреди вспомнил, как королева каждый день наслаждалась маленьким кусочком торта - в основном лимонным, имбирным или с джемом и сливками - во время послеобеденного чаепития.

"Однако шоколадный бисквитный торт был другим. Его нарезали на порции размером с королеву, хранили в безопасном месте и подавали по кусочку, пока королева не съедала его полностью", - рассказали в издании.

Видео дня

Для этого торта нужны только четыре ингредиента - печенье, темный шоколад, сахар и масло, а также немного времени на застывание.

"Печенье в Англии - это пирожные в Америке, но печенье "Rich Tea" - это легкое сладкое хрустящее вафельное печенье, которое сохраняет свою хрусткость даже после того, как его заливают шоколадом и оставляют в холодильнике на несколько дней", - пояснили в Simply Recipes.

Ингредиенты

225 г пшеничного печенья типа McVities Digestive Biscuits;

170 г сливочного масла комнатной температуры;

170 г белого сахара;

170 г растопленного черного шоколада и 225 г для шоколадной глазури.

Способ приготовления

Сначала смажьте или сбрызните форму маслом, после чего выстелите ее полиэтиленовой пленкой с длинными концами, ведь это облегчит извлечение торта после охлаждения.

Далее поломайте или измельчите печенье на кусочки. В оригинальном рецепте говорится, что кусочки должны быть размером с миндаль.

Затем взбейте мягкое масло и сахар до легкой и воздушной консистенции, добавьте растопленный шоколад и взбивайте, пока все не смешается.

"Добавьте измельченное печенье и перемешайте, чтобы оно равномерно распределилось. Выложите смесь в подготовленную форму. Убедитесь, что она заполнила все углы и щели, чтобы не было воздушных пустот. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 3 часа", - добавили в материале.

Когда торт остынет, проведите по краю сдвижным шпателем или другим тонким тупым ножом, чтобы отделить десерт от стенок формы. Переверните на решетку, установленную над листом пергаментной бумаги, и снимите полиэтилен.

"Полейте растопленным шоколадом верх и бока торта, разравнивая его с помощью лопатки. Добавьте украшения, если используете, пока шоколад еще не застыл. Дайте украшениям застыть при комнатной температуре, прежде чем нарезать торт", - посоветовали в издании.

Другие вкусные рецепты

Ранее муж певицы Нади Дорофеевой показал рецепт "Муравейника", который напомнит вкус детства. По словам Миши Кацурина, это его любимый торт, который легко готовится и имеет невероятный вкус.

Также УНИАН поделился рецептом торта Монастырская хата, с которым Наполеон и Медовик и близко не стояли. Отмечается, что это не только вкусный, но и красивый десерт, напоминающий присыпанные снегом дрова.

Вас также могут заинтересовать новости: