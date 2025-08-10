Утешение гораздо эффективнее, чем наказание.

Каждый родитель знает, каково это — сталкиваться с истериками, срывами и эмоциональными вспышками детей. Они могут сделать повседневную жизнь невозможной. Однако детский психолог Рим Рауда в статье для CNBC, изучив более 200 случаев родительско-детских отношений, определила семь успокаивающих, но действенных фраз, которые стоит использовать во время детской итерики, чтобы установить связь, дать ребёнку почувствовать себя в безопасности и, в конечном итоге, предотвратить эти эмоциональные вспышки.

1. "Ты переживаешь сильные чувства. Я рядом с тобой".

Вместо: "Перестань плакать сейчас же!"

Эта фраза говорит нервной системе ребенка, что ему не нужно справляться со своими чувствами в одиночку и что вы не боитесь его эмоций. Когда дети чувствуют поддержку в моменты сильных эмоций, они быстрее справляются с ними и понимают, что им не нужно нагнетать обстановку, чтобы привлечь ваше внимание.

2. "Я тебе верю".

Вместо: "Ты драматизируешь. Всё не так уж плохо".

Подтверждение укрепляет доверие. Дети, которые чувствуют, что им верят, быстрее успокаиваются, потому что им не нужно бороться за то, чтобы их поняли.

3. "Твои чувства понятны".

Вместо: "Нет причин для расстраивания".

Даже если ситуация не кажется нам серьёзной, детям важно знать, что их реакции понятны. Эта фраза помогает им организовать и осмыслить свои чувства, а не подавлять их или выплескивать наружу. Когда дети знают, что их чувства нормальны, они перестают бороться с ними и могут переживать их более естественно.

4. "Я не злюсь на тебя. Я здесь, чтобы помочь тебе справиться с этим".

Вместо: "Ты так раздражаешь!"

Но на самом деле, утешение гораздо эффективнее, чем наказание, деактивирует реакцию ребёнка "бей или беги". Когда дети не чувствуют угрозы от вашего гнева, они могут сосредоточиться на успокоении, а не на защите.

5. "Злиться — это нормально. Я не позволю тебе причинить вред себе или кому-либо ещё".

Вместо: "Что с тобой? Перестань драться, иначе будет плохо!"

Эта фраза посылает сигнал о том, что все эмоции допустимы и обоснованы, но некоторые действия — нет. Во время истерик ваша цель — устанавливать границы, не стыдя. Дети, которых не стыдят за свои чувства, учатся выражать их более здоровым образом, снижая интенсивность и частоту вспышек.

6. "Не торопись. Я никуда не уйду".

Вместо: "Успокойся сейчас же!"

Многие истерики вызваны паникой (например, страхом потерять любовь или чувство безопасности). Эта простая фраза снижает тревожность и создаёт условия, необходимые ребёнку для саморегуляции.

Когда детей не торопят справляться с эмоциями, они естественным образом успокаиваются быстрее, чем когда на них оказывают давление, чтобы они "справились".

7. "Мы справимся вместе".

Вместо: "Тебе нужно разобраться самому".

Эта фраза напоминает ребенку, что он не одинок, и что его ценность не связана с безупречным поведением. Дети, которые чувствуют поддержку в трудные моменты, обретают уверенность в своей способности справляться с трудностями, что снижает вероятность будущих истерик.

