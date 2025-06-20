Не один и даже не трое: выяснилось, что большие семьи более счастливые.

Многим всегда казалось, что иметь одного или максимум двоих детей – означает самое спокойное родительство и позволит добиться успехов в воспитании. Но это не так. Научными методами доказано, что семьи с четырьмя детьми живут с наименьшим количеством стресса и являются наиболее счастливыми, пишет сайт Yourtango.

Согласно опросу, проведенному среди 7 тысяч американских матерей изданием TODAY, матери троих детей испытывают больший стресс в сравнении с матерями четверых. Тогда психиатр и мама четверых детей доктор Джанет Тейлор пояснила, что у женщин просто не остается ресурсов на то, чтобы переживать еще сильнее.

В ходе опроса выяснилось также, что многодетные мамы снижают требования к воспитанию детей, перестают обращать внимание на мнение окружающих, а это и есть главные причины стресса. Другими словами, они разрешают себе перестать быть идеальными.

Видео дня

Комментируя такие выводы представительница кафедры психологии университета штата Огайо Сара Шоппе-Салливан говорит, что общество оказывает давление на матерей, вынуждая их к "интенсивному материнству".

"Эта значит, что материнство должно быть трудоемким, эмоционально поглощающим и направляться советами экспертов", - написала она в справке, подготовленной для Совета по современным семьям.

Однако это имеет обратный эффект. Стремясь к совершенству, родители заходят в бесконечный цикл стресса, а затем их поглощает чувство вины. Стресс может усиливаться в случае, если у семьи есть финансовые проблемы, если родители не могут соблюдать баланс между работой и детьми. В конечном итоге это угрожает полным выгоранием.

Рецепт избавления от стресса, считают авторы статьи, - еще больше детей. И хотя на первый взгляд, это кажется нелогичным, причина заключается в том, что родителям становится некогда усиленно воспитывать каждого ребенка. Родители четверых детей просто проводят время в семье, становясь при этом более спокойными, уверенными в себе и в итоге – более счастливыми.

Почему люди отказываются заводить детей

Напомним, что по данным ООН, в мире продолжается демографический кризис. Он касается самых разных стран, которые отличаются количеством населения и доходами на душу населения. На разных континентах люди все меньше хотят иметь детей из-за отсутствия денег и жилья, социальных гарантий на период воспитания ребенка, а также из-за страхов о будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: