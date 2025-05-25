Специалист рассказал, что родители успешных детей исключали из их воспитания эти 4 вещи.

Родители успешных детей никогда не делали на раннем этапе их развития эти четыре вещи.

Тео Вольф - педагог, специализирующийся на развитии целей у молодых людей, рассказал, что это за четыре вещи, которые родители очень успешных детей никогда не делают, пишет CNBC.

1. Они никогда не рассматривают поступление в определенный университет или колледж как единственный вариант для счастливой жизни

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Родители часто сами выбирают для своих детей определенный университет и начинают гонку по подготовке ребенка к нему.

Специалист советует вместо того, чтобы зацикливаться на поступлении в какой-то один колледж, сосредоточиться на том, что в ваших силах. "Помогите своему ребенку развить инициативу, планирование, критическое мышление, креативность и коммуникативные навыки, необходимые для успеха, куда бы он ни пошел", - посоветовал специалист.

Поступление в колледж должно быть лишь приятным побочным продуктом успеха, объяснил Вольф.

2. Они никогда не позволяют массовым веяниям диктовать, что делать их детям

Подростки часто поддаются влиянию своих сверстников, но родители тоже не застрахованы от этого давления.

"Я часто вижу, как родители записывают своих детей на какое-то мероприятие исключительно из-за чувства соперничества. Но эта привычка может привести к тому, что у детей будут типовые резюме, и, что еще важнее, у них не получится развить чувство идентичности", - объяснил педагог.

Хотя детям полезно общаться с друзьями, они также должны развивать собственное чувство собственного достоинства.

"Вы как родитель можете наставлять их на то, куда им вкладывать свое время, а также подавать пример", - посоветовал специалист.

3. Они никогда не решают проблемы вместо своих детей

Родители часто берут на себя сложные задачи или решают проблемы от имени своих детей.

"Иногда необходимо вмешательство. Но прежде чем действовать, спросите себя, нужно ли вам это делать. Иногда, когда наступает трудный момент, это может стать возможностью для вашего ребенка научиться самоутверждаться", - объяснил Вольф.

Решение проблем вместо ребенка может подорвать развитие субъектности. Если подростки думают, что кто-то другой что-то сделает за них, они не научатся делать это сами, констатировал педагог.

4. Они никогда не защищают своих детей от отвержения и неудач

Отказы дают детям уверенность, чтобы стать сильнее, или помогают им переосмыслить свое восприятие себя.

Это также готовит детей к реальности. Поэтому вместо того, чтобы отговаривать их от прыжка, научите их, как оправляться от разочарования.

После того, как они акклиматизируются, отвержение станет менее пугающим.

Вольф отметил, что неудачи и отказы могут быть удивительно поучительны. Таким образом дети развивают упорство и готовятся к будущему успеху.

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Они утверждают, что если бы тогда имели эти знания, то меньше бы сосредотачивались на неважном.

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