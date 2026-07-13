Как стирать полотенца, чтобы они годами были мягкими: советы профессионалов

Хорошее полотенце может служить до двух лет, и оставаться мягким, как в первый день.

Использование свежих, пушистых полотенец после душа или ванной - это одна из тех маленьких радостей, которые добавляют вкуса жизни. При этом, пишет Real Simple, есть способ сохранить цвет и мягкость полотенец на долгие месяцы.

Считается, что при обычном семейном использовании и правильном уходе полотенца служат до двух лет. Соучредительница бренда Weezie Линдси Джонсон говорит, что они могут прослужить дольше только в том случае, только если используются как декор.

Но если полотенца выцветают и теряют мягкость быстрее, то, возможно, за ними неправильно ухаживают. Поэтому стоит прислушаться к советам по стирке полотенец от профессионалов.

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Джонсон рекомендует отправлять полотенца в стирку после 3-5 раз использования. Но стирать их нужно при низких температурах или вовсе в холодной воде. Горячая вода дает усадку хлопковых волокон, и полотенца становятся жесткими. При этом для обеззараживания можно иногда постирать их и горячей воде, одна такая стирка не испортит полотенца быстро.

Чтобы продлить срок службы, стирать полотенца нужно отдельно от другого белья и одежды. Если иногда вы забрасываете к полотенцам футболки не страшно, главное без молний и других металлических деталей.

При этом в барабане полотенцам должно быть просторно. Не следует закладывать их больше, чем на три четверти загрузки стиральной машины.

Сколько средства использовать

Использование большого количества моющего средства на самом деле не сделает ваши полотенца чище. Основательница Shantaeize Your Space и профессиональный организатор пространства Шантэ Дакворт говорит, что это может привести к тому, что полотенца станут жесткими и шершавыми.

"На одну загрузку требуется не более двух столовых ложек стирального порошка", – говорит она, советуя использовать качественные бренды, которые щадяще действуют на ткань.

Как работают энзимные средства

Напомним, что в последнее время популярными становятся стиральные порошки и гели на основе энзимов. Это водорастворимые ферменты, которые расщепляют жир и грязь на одежде. К примеру, липаза работает против жировых остатков и масел на одежде или белье.

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