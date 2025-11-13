Этот способ сэкономит ваше время и позволит использовать минимальное количество масла.

Казалось бы, приготовить яичницу - одна из самых простых задач, но на самом деле одновременно получить идеальный жидкий желток и хрустящие края белка не каждому под силу, пишет Express.

Эксперт по яйцам Том Феррис поделился простым способом приготовление яичницы, для которого даже не понадобится сковорода, и займет это меньше минуты.

"Вы можете приготовить идеальную яичницу в микроволновой печи. Люди всегда удивляются, когда я говорю им, что это возможно. Это одна из первых вещей, которые я научился еще подростком, экспериментируя на кухне. Эта яичница имеет вид и вкус, как жареное яйцо, но вам не нужно использовать плиту или много масла, и она будет готова примерно за 60 секунд", - сказал он.

По словам Ферриса, важно понять, как яйца реагируют на тепло и как они готовятся под воздействием прямой микроволновой энергии.

"Задача заключается в том, чтобы контролировать, чтобы они остались мягкими и не стали резиновыми. Немного масла и правильное время имеют решающее значение", - заверил эксперт.

Чтобы приготовить яйцо, вам понадобятся:

миска или кружка, пригодные для использования в микроволновке;

бумажное полотенце;

одно яйцо;

столовая ложка масла для жарки.

"Вы можете использовать любое масло, которое предпочитаете, например оливковое, подсолнечное или даже сливочное масло, если хотите получить классический жареный вкус", - пояснил Феррис.

По его словам, сначала надо смазать маслом дно миски, тогда разбить в нее яйцо и несколько раз осторожно проколоть желток вилкой.

"Это действительно важно, потому что если вы пропустите этап с прокалыванием желтка, он может буквально взорваться в микроволновой печи", - предупредил эксперт по яйцам.

После этого яйцо надо немножко посолить и поперчить, а потом неплотно накрыть миску бумажным полотенцем, чтобы предотвратить разбрызгивание.

Разогревать в микроволновой печи на полной мощности примерно одну минуту. После приготовления нужно дать блюду еще минуту отдохнуть. Оно тем временем будет продолжать медленно готовиться - и именно тогда приобретет свою идеальную текстуру.

После того яйцо можно достать из миски ложкой и положить прямо на тост.

Ранее УНИАН писал о секрете идеальной яичницы. По словам кулинара Фрэнка Прото, перед началом готовки нужно обратить внимание на температуру сковородки: она должна быть хорошо прогрета, но не перегрета. Также важным ингредиентом же сливочное масло: оно не только придает блюду нежный вкус, но и помогает добиться правильной текстуры.

