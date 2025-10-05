Те, кто попробовал этот метод, никогда не жалели об этом, заявляет кулинарный автор.

Для многих людей жареные яйца — это одно из первых блюд, которое случается с ними на кулинарном пути. Но если вскоре оно может показаться очень простім, большинство людей готовят яйца неправильно. По крайней мере, так утверждает один эксперт.

Кто-то жарит их медленно на сливочном масле, аккуратно поливая растопленный жир сверху. Кто-то бросает яйца на раскалённую сковороду в надежде получить хрустящие края и мягкий желток. Но что, если есть лучший способ, пишет Express.

Бывший кулинарный директор Serious Eats и колумнист The New York Times Кэндзи Лопес-Альт считает, что "скучный" способ жарки яиц, которым пользуются большинство людей, даёт текстуру ближе к пашот, чем к настоящей жареной яичнице, и он не скрывает своего мнения. Открыв для себя кардинально новый метод во время путешествия по Таиланду, он сказал, что это полностью изменило его подход к приготовлению яиц дома.

Он объяснил, как одна женщина на уличной кухне готовила его яйца отдельно после того, как подала свинину с рисом. Она добавляла масло в горячий вок, давала ему почти задымиться, а затем аккуратно разбивала яйцо прямо в масло. Яйцо шипело и трещало, пока она с помощью лопатки поливала горячее масло сверху.

"Через тридцать секунд яйцо оказалось на моей тарелке с хрустящими ажурными краями, нежным центром и жидким желтком, который можно было смешать с рисом", — написал Кэндзи. Ни один из других способов приготовления яичницы не сравнится с этим методом на сильном огне.

Используя чугунную, углеродистую стальную или антипригарную сковороду, он разогревает несколько столовых ложек масла на среднем-сильном огне до мерцания. Затем аккуратно разбивает яйца и сразу же ложкой поливает белки горячим маслом, чтобы они поднялись и поджарились по краям.

"Когда края яиц становятся пышными и хрустящими — примерно через 45 секунд — я использую тонкую деревянную или металлическую лопатку, чтобы аккуратно отделить их от дна сковороды", - подчеркнул эксперт. И хотя внешне такие яйца не самые красивые, они "обладают харизмой".

Другие интересные способы приготовления яичницы

