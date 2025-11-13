По словам специалиста, такая вода добывается из артезианских скважин.

Бутилированная вода, которая продается в магазинах, по своим свойствам может не отличаться от воды из бюветов, ведь тоже добывается из артезианских скважин. Однако ее качество может быть сомнительным из-за пластиковой тары. Об этом заявил гидрогеолог, директор научно-производственного предприятия "Спецводгео" Александр Терентьев в интервью "Главкому".

По его словам, такая вода, как "Моршинская", "Трускавецкая", "Миргородская", "Березовская", "Оболонская" добывается из артезианских скважин, однако проблема заключается в том, что она подается в пластиковых бутылках.

"Я недавно читал исследование, опубликованное в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences: в одном литре бутилированной воды содержится около 240 тыс. наночастиц пластика", - отметил Терентьев.

Гидрогеолог напомнил, что диаметр человеческого волоса составляет примерно 80 микрон.

"Почти 50 тысяч элементов пластика на стакан воды - это много и вряд ли полезно для организма", - подчеркнул специалист.

Ранее гидрогеолог объяснил, надо ли кипятить воду из бюветов. По его словам, артезианская вода защищена от поверхностных загрязнений несколькими грунтовыми, песочными, глиняными, песчаными слоями, которые являются естественными фильтрами.

"Поэтому мне не совсем понятно, почему такая вода кем-то считается грязной и непригодной для питья в сыром (то есть некипяченом) виде. Кстати, в Киеве бюветы как альтернатива водопроводному водоснабжению массово начали создаваться после катастрофы на Чернобыльской АЭС", - пояснил специалист.

Если говорить о заброшенных бюветах, то причиной, по словам гидрогеолога, может быть повреждение природных фильтров или технические проблемы со скважинами.

"Для более эффективной изоляции артезианского водоносного горизонта от верхних слоев почвы, которые могут быть загрязнены, должны быть как минимум две трубы... Впоследствии в земле вдоль трубы могут возникать вертикальные щели, в подземные слои может просочиться что-либо", - подчеркнул эксперт.

