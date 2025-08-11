Точность до метра: как самолеты приземляются на авианосцы

Пилоты истребителей безошибочно садятся на авианосец благодаря секретам точности и безопасности.

Посадка истребителя на авианосец - это высокотехнологичная и рискованная процедура, которая требует от пилота максимальной точности и слаженной работы команды корабля. Slash Gear рассказал, как самолеты совершают такие посадки.

Тросы, крюк и гидравлика

Из-за ограниченного пространства - примерно 150 метров длины - пилоты не могут рассчитывать только на тормоза. Самолет, заходящий на посадку со скоростью около 240 км/ч, останавливают с помощью хвостового крюка, который цепляет один из четырех стальных тросов. Далее гидравлическая система под палубой поглощает энергию и останавливает машину всего за две секунды. Если крюк не зацепил трос, пилот выполняет маневр "болтер" - добавляет газ и снова взлетает для повторной попытки.

Схема посадки и "фрикаделька"

Перед приземлением самолеты кружат над авианосцем в "стеке" - зоне ожидания. После разрешения диспетчера пилот выравнивается на курс, ориентируясь на офицеров посадки и световую систему с линзой Френеля. Центральный желтый свет, известный как "фрикаделька", указывает на правильную траекторию. Отклонение от нее означает немедленную коррекцию, ведь любая ошибка может закончиться катастрофой.

Эксперименты с "гибкой палубой"

После Второй мировой войны британские инженеры испытали идею посадки без колес на специальную амортизирующую поверхность. В 1948 году удалось осуществить успешную посадку на резиновую палубу HMS Warrior, а всего провели более 200 таких операций. Хотя система работала, от нее отказались из-за непрактичности - бесколесные самолеты не могли приземляться на обычных аэродромах. Похожие испытания в США в 1953 году завершились тем же решением.

Сегодня палубная авиация полагается на классическую систему крюк-трос-гидравлика, а также усовершенствованные технологии управления посадкой, которые обеспечивают безопасность даже в боевых условиях и при плохой погоде.

