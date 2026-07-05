Лимонад черного цвета покоряет лето: в чем его секрет и стоит ли его пить

Черный лимонад якобы освежает и, как считают, помогает пищеварению.

Лимонад – один из самых популярных летних напитков благодаря освежающему эффекту и приятному вкусу. В последние годы внимание потребителей привлёк менее привычный его вариант – чёрный лимонад.

Насыщенный цвет напитку придаёт исключительно активированный уголь, при этом характерный вкус лимона существенно не меняется, пишет Adevarul. Сторонники этого напитка утверждают, что он может способствовать выведению токсинов из организма, поддержанию функции печени и снижению уровня холестерина.

Кроме того, черный лимонад связывают с облегчением некоторых проблем пищеварения – таких как вздутие, скопление газов и аэрофагия (непроизвольное заглатывание воздуха во время еды). Некоторые люди считают, что он может благотворно влиять и на состояние кожи.

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Согласно распространяемой информации о свойствах активированного угля, он якобы способствует регуляции работы пищеварительного тракта и стимуляции обмена веществ – эффекты, которые могли бы способствовать процессу похудения.

Активированный уголь получают путём термической обработки растительных материалов, включая различные виды древесины или кокосовую скорлупу, и он известен своими абсорбирующими свойствами. Именно эта способность к абсорбции лежит в основе его применения в различных медицинских и пищевых ситуациях.

Как приготовить черный лимонад

Для приготовления напитка понадобятся следующие ингредиенты: сок половины лимона или лайма; стакан минеральной воды или кокосовой воды; половина чайной ложки активированного угля в виде порошка.

Лимонный сок и активированный уголь добавляют в воду и хорошо перемешивают до однородности, после чего напиток можно употреблять.

Осторожно - взаимодействие с лекарствами

Специалисты обращают внимание, что активированный уголь может снижать всасывание и эффективность некоторых лекарств, принимаемых внутрь.

По этой причине людям, проходящим медикаментозное лечение, следует выдерживать интервал не менее двух часов между приёмом лекарств и употреблением чёрного лимонада.

Что касается частоты употребления, распространяемые рекомендации по этому напитку указывают на эпизодическое употребление – примерно раз в неделю, избегая более частого использования.

При этом важно отметить, что многие из преимуществ, приписываемых чёрному лимонаду и активированному углю в повседневном питании, не подтверждены надёжными научными доказательствами относительно детоксикации организма или ускорения процесса похудения.

Поэтому людям с заболеваниями или проходящим лечение следует проконсультироваться с врачом перед регулярным употреблением этого напитка.

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи назвали 8 напитков, которые заменят кофе и не нанесут вреда организму.

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