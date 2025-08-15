Цены на арбузы в Украине летят в пропасть: сколько стоит килограмм сейчас

Засуха, которая поразила южные области, негативно сказалась на качестве арбузов.

Украинские производители арбузов возобновили активный сбор своей продукции. Это повлекло увеличение предложения на рынке, что в свою очередь привело к снижению цен. Такие данные приводит портал EastFruit.

На сегодня цены на арбузы упали до отметки 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем неделю назад.

Кроме увеличения предложения есть еще одна причина такой динамики. Дело в том, что южные области поразила засуха, которая негативно сказалась на качестве арбузов. Реализовать такую продукцию становится все сложнее.

В дополнение стоит отметить, что основная доля предложения приходится на продукцию крупного калибра, спрос на которую довольно слабый.

"Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в розницу", - добавляют специалисты рынка.

Стоит сказать, что даже несмотря на существенное снижение цен, сегодня арбузы в Украине стоят в среднем на 78% дороже, чем в середине августа прошлого года.

Специалисты прогнозируют, что цены на арбузы весом от пяти килограммов будут и дальше снижаться, поскольку фермеры будут пытаться как можно быстрее их реализовать. Повысить цены смогут только те, кто имеет арбузы высокого качества.

Цены на арбузы в супермаркетах Украины

В АТБ его можно купить по 17,49 грн/кг.

В Сильпо же цены стартуют от 22 гривень за килограмм.

В то же время в Varus арбуз можно купить по 17,90 грн/кг.

