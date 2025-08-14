Стандартный метод завышает диастолическое давление, в то время как систолическое — занижает.

Обычные измерения артериального давления с помощью тонометра с манжетой могут быть ошибочными и показывать неверные результаты, предупреждают ученые. Так, новый анализ показывает, что артерия под манжетой остаётся закрытой дольше, чем ожидалось, из-за чего систолическое давление кажется ниже, чем оно есть на самом деле.

При этом, как пишет Earth.com, исследование также указывает на простые способы, которые могут повысить точность показаний и выявить больше случаев гипертонии.

Скрытый недостаток показаний манжеты

Большинство измерений артериального давления используют аускультативный метод. Манжета надувается вокруг плеча до тех пор, пока не блокирует кровоток. Когда манжета сдувается, врач прислушивается к звукам, наблюдая за манометром. Первые звуки обозначают систолическое давление, а последние — диастолическое.

Видео дня

"Аускультативный метод — золотой стандарт, но он завышает диастолическое давление, в то время как систолическое — занижает", — отметила соавтор исследования Кейт Бассил с инженерного факультета Кембриджа.

Разгадка тайны систолического давления

Команда разработала упрощенную установку для воссоздания того, что происходит в руке под манжетой. И, как выяснилось, при надувании манжеты давление в нижнем сегменте становится очень низким.

Это падение давления удерживает стенки кровеносных сосудов в сжатом состоянии дольше, по мере того как давление в манжете падает. Повторное открытие задерживается, и постукивание начинается позже, чем должно. В этот момент манометр показывает слишком низкое систолическое давление, - отмечается в статье.

"В настоящее время мы не корректируем эту погрешность при диагностике или назначении лечения, что, по оценкам, приводит к пропуску до 30 процентов случаев систолической гипертонии", — сказала Бассил.

Улучшение работы манжеты

Как отмечает исследование, один из способов исправить ошибку - поднять руку перед измерением. Это может обеспечить более предсказуемое значение давления на выходе.

Если будут разработаны новые мониторы, они смогут запрашивать дополнительные данные. Возраст, ИМТ или характеристики тканей могут коррелировать с давлением на выходе. Приборы смогут использовать эти сигналы для адаптации коррекции к каждому человеку. Цель та же: снизить погрешность в момент первого появления пульсации.

Ранее ученые рассказали, на какой руке лучше мерить артеритальное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: