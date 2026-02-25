Чеснок против имбиря: исследования показали, что полезнее для иммунитета

В обоих продуктах есть как полезные, так и вредные свойства для организма человека.

И чеснок, и имбирь обладают уникальными питательными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют укреплению иммунитета, пишет verywell health.

Однако, как говорится в статье, исследование Bioinformation показало, что чеснок содержит больше определенных витаминов, минералов, белков и углеводов.

Кроме того, в плане питательной ценности чеснок:

Содержит больше белка и калорий;

Имеет больше витаминов и минералов;

Содержит больше углеводов.

Издание отмечает, что добавки с чесноком часто рекламируются как "иммуностимуляторы", особенно в период подготовки к сезону простуд и гриппа, но для подтверждения этого было проведено очень мало качественных исследований.

Указывается, что некоторые исследования, в частности, проведенные Национальным центром комплементарной и интегративной медицины, выявили возможную связь, но они имеют небольшой размер выборки и другие ограничения.

Добавляется, что исследования на животных и изучение некоторых свойств чеснока, в частности соединения под названием аллиин, показали определенную перспективность чеснока как иммуностимулятора, но доказательства не являются окончательными.

Также чеснок имеет и побочные эффекты:

В сыром виде он может вызвать расстройство желудка, такое как боль в животе, метеоризм, кислотный рефлюкс и тошноту;

Чеснок может снижать эффективность некоторых лекарств, поэтому издание отметило, что следует сообщать медицинским работникам, если вы принимаете добавки с чесноком, особенно если вам назначено хирургическое вмешательство;

Во время беременности и грудного вскармливания не стоит употреблять чеснок в больших дозах.

Полезные свойства имбиря

Имбирь содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждения окислительным стрессом. Как свидетельствуют результаты исследования, доступные на сайте Frontiers, это может помочь защитить от хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и некоторые виды онкологии.

Кроме того, гингерол, природный компонент корня имбиря, может помочь облегчить симптомы заболеваний, таких как простуда и боль в горле.

Имбирь может обладать следующими полезными для здоровья свойствами:

Помогает при тошноте;

Обладает антиоксидантным действием;

Обладает противовоспалительным действием;

Способствует пищеварительному процессу;

Может помочь при вздутии живота, газах, запорах и других расстройствах пищеварения;

Помогает при регулировании сахара в крови;

Облегчает боль и воспаление при артрите;

Облегчает боль при менструальных спазмах;

Способствует здоровью сердца, но необходимы дополнительные исследования.

Побочные эффекты от имбиря:

Возможен дискомфорт в животе, диарея и изжога;

Имбирь может вызвать раздражение полости рта и горла;

Он может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и растительными препаратами, особенно с теми, которые действуют как антикоагулянты, но добавки из него могут вызвать кровотечение;

Беременные или кормящие грудью женщины должны проконсультироваться с врачом перед употреблением имбиря, особенно в виде добавок;

Имбирь может влиять на инсулин и снижать уровень сахара в крови. Людям с диабетом лучше не употреблять добавки из него.

Другие советы по питанию

