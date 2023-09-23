Из-за неправильного хранения может испортиться белок внутри яйца. Фермер вспомнил лайфхак известного кондитера.

Яйца - довольно обыденный для многих людей продукт в пищевом рационе: их легко и быстро готовить. Также об их преимуществах и богатом содержании белков часто упоминают диетологи.

Однако не все знают, как правильно хранить продукт, чтобы он преждевременно не испортился. Возникает дискуссия: где хранить яйца - в холодильнике или в шкафу? Личным опытом поделился фермер из Британии, который занимается разведением кур и знает, что такое "иметь дело с яйцами", пишет The Mirror.

Отмечается, что часто в вопросе, как правильно хранить яйца, людей беспокоят несколько деталей. Одни говорят, что держать яйца при комнатной температуре нельзя, ведь так они быстрее портятся, другие - акцентируют что это не так, и что яйца потом получаются вкуснее при приготовлении. В то же время издание указывает, что почти каждый третий человек в мире не знает, как следует хранить яйца.

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По словам британского фермера, свежие яйца хранятся на обычной полке в шкафу примерно в течение четырех недель. В то время как хранение в холодильнике дает им шесть недель гарантированной "жизни".

В то же время он акцентировал, что держать яйца в холодильнике также следует правильно. Вместо того чтобы класть их на хрупкие боковые полки сбоку на двери, следует выбрать метод известного кондитера Анны Уильямс. Фермер вспомнил ее лайфхак: обычно Уильямс хранит яйца именно на средней полке холодильника и располагает их ближе к задней части картонной коробки (коробки, в которой чаще всего мы покупаем яйца в магазине - УНИАН).

"В этом месте лучше всего хранить яйца в холодильнике. Хорошая температура и наличие картонной коробки обеспечивают идеальный уровень защиты яйцам, плюс так будет легче свериться с их сроком годности", - объясняет Анна.

Со своей стороны известный кулинар и автор многих бестселлеров Стюарт Фарримонд также советует забыть о хранении яиц на дверце холодильника. В своей книге The Science of Cooking он объяснил, что так яйца постоянно шатаются, когда мы открываем холодильник. По мнению Фарримонда, это может испортить белок внутри яйца, поэтому лучше ставить их именно на полку в холодильнике.

В противовес этой мысли упоминается заявление шеф-повара Джеймса Мартина. Он выступает против охлаждения яиц и говорит, что их "никогда не нужно класть в холодильник". По словам Мартина, яйца имеют пористую структуру, и способны вобрать в себя все "вкусы из холодильника".

В то же время Агентство пищевых стандартов (FSA) официально рекомендует все же хранить яйца в прохладном, сухом месте, в идеале, в холодильнике, и держать их отдельно от других продуктов.

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