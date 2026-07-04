Не только плющ: эксперты предупредили о растениях, которые захватывают соседние участки

Если растение соседа прорастает на ваш участок, сначала поговорите с ним и зафиксируйте это.

Плющ цепляется крепкими цепкими корнями, образует густую крону, однако если его не держать под контролем, он может перерасти через забор, распространиться на соседскую стену, крышу, сарай или деревья. Об этом пишет hobbikert.

В то же время бамбуки, растущие кустами и не слишком распространяющиеся, являются агрессивными и быстро разрастаются.

"Бамбук сначала кажется привлекательным. Он элегантен, экзотичен, быстро растет, хорошо закрывает пространство, образуя зеленую стену. Но если не ограничить его корни должным образом, он начинает разрастаться в стороны. Под землей. Тихо. Коварно. И когда мы это замечаем, он уже появляется на газоне, на грядке, у тротуара, в соседском саду или по ту сторону забора", - отмечается в материале.

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Поэтому, по словам экспертов, для садовода вытекает следующий вывод: прежде чем высаживать очень необычное экзотическое растение, следует проверить, не является ли оно проблемным видом.

"Среди декоративных растений также могут быть такие, которые, попав на волю, вызывают серьезные проблемы с охраной природы. Растение может быть одновременно и прекрасным, и проблемным", - подчеркнули в публикации.

Как отметили эксперты, у границы своего участка стоит сажать только те растения, которые можно держать под контролем. Если вы хотите посадить ползучие растения на изгороди, то стоит быть готовыми к постоянной обрезке.

"Если высаживаем бамбук, позаботимся о надлежащем ограничении корневой системы. Если высаживаем малину, мяту, декоративную ползучую траву или другое раскидистое растение, нужно учитывать, что оно само по себе не будет уважать границы ограды", - добавили в материале.

В то же время, если растение соседа прорастает на ваш участок, сначала поговорите и задокументируйте это.

"Если оно наносит ущерб, обратитесь за помощью к специалисту. Если мирным путем не получится, можно прибегнуть к защите собственности или другим правовым мерам. Но лучше всего все-таки, чтобы растения не доходили до того, чтобы стать участниками судебного процесса", - подытожило издание.

Другие советы экспертов

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