Не оставляйте на ночь: эксперт объяснил, почему устройство для отпугивания комаров должно работать всего несколько часов

К этим устройствам особенно чувствительны, в частности, пожилые люди и люди с заболеваниями дыхательной системы.

Фумигатор (устройство для уничтожения или отпугивания насекомых с помощью испарения ядовитых для них веществ,- УНИАН) должен работать лишь несколько часов, ведь его действующее вещество может быть токсичным.

Как отметил в комментарии "Телеграфу" Виктор Шпарик, энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета им. В. Стефаника, использование фумигатора для отпугивания комаров требует соблюдения определенных правил безопасности, ведь действующее вещество этого прибора может быть токсичным как для людей, так и для животных.

По словам эксперта, фумигатор нельзя оставлять включенным на всю ночь, а он должен работать лишь несколько часов.

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"Пиретроиды (вещества, отпугивающие комаров в фумигаторах) токсичны для людей, страдающих астмой, для рыб, для водных беспозвоночных, для аквариумов. То есть если у вас есть аквариум и вы включаете фумигатор, то лучше накрыть его чем-нибудь или выключить аэратор на время работы прибора", - подчеркнул ученый.

Два-три часа

Шпарик добавил, что обязательно нужно проветривать помещение, когда дома есть беременная женщина или маленькие дети. Людям в целом стоит избегать пребывания в помещении, где длительное время работает фумигатор.

"Не оставляйте (фумигатор) на всю ночь. Вот я сам так пользуюсь: включаю его на два-три часа, но перед тем, как ложиться спать, выключаю. К фумигаторам чувствительны пожилые люди и люди с проблемами дыхательной системы", - сказал он.

Кошки и фумигаторы

Эксперт также отметил, что существуют ветеринарные исследования, согласно которым кошки более чувствительны к пиретроидам. А при отравлении животных специфического антидота нет. Шпарик успокоил:

"Исследования описывают следующие симптомы отравления у кошек: гиперсаливация (повышенное слюноотделение), тремор. Но такие симптомы обычно появляются, когда кошки съедают саму жидкость или разгрызают флакон. Требуются большие дозы, чтобы кошка отравилась от одних только испарений".

Как отпугнуть комаров

Как сообщалось, одним из самых простых решений в борьбе с комарами могут стать определенные растения, которые своим ароматом эффективно отпугивают этих насекомых от двора. Листья таких растений можно растирать, чтобы выделялись эфирные масла. Также ветки можно класть на гриль: при горении образуется ароматный дым, который помогает отгонять насекомых.

В перечне растений, которые чаще всего рекомендуют для отпугивания комаров, - базилик, кошачья мята, цитронелла, чеснок, лаванда, мелисса, календула, перечная мята и розмарин.

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