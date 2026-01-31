Будет сиять, как новая: эксперты по уборке объяснили, как легко почистить решетку от духовки

Эффективное средство для чистки, вероятно, уже есть у вас дома.

Если решетки вашей духовки выглядят коричневыми, а не серебристыми, это означает, что давно пора их почистить. И, вероятно, у вас дома уже есть все необходимое, чтобы это сделать, пишет The Spruce.

По словам клинингового специалиста Робин Мерфи, пригорелый жир и другие остатки пищи можно оттереть с решетки с помощью пищевой соды, при этом не будет никаких вредных испарений. Кроме того, пояснила она, такое средство не повредит покрытие.

Как почистить решетки пищевой содой

Процесс очистки решеток духовки пищевой содой довольно прост, хотя и требует немного времени. Мерфи подробно описала шаги, которые необходимо выполнить.

Выньте металлические решетки из духовки и положите их в ванну. Можно положить полотенце, чтобы не поцарапать поверхность ванны. Вместо ванны подойдет большой пластиковый контейнер. Посыпьте решетки пищевой содой. Мерфи рекомендует использовать много соды. Можно ее смешать с водой, чтобы образовалась пастообразная консистенция. Залейте решетки горячей водой, в которой растворено средство для мытья посуды. Оставьте их замоченными минимум на четыре часа, а лучше – на ночь. Вытрите грязь с решеток губкой или щеткой для чистки. Промойте, высушите и верните в духовку.

Если вам нужно справиться срочно, и нет четырех часов для замачивания, для чистки можно воспользоваться стальной мочалкой, говорит эксперт по уборке Моника Тахер.

Какие еще вещи можно очистить пищевой содой

Пищевая сода имеет широкое применение благодаря своей зернистости и способности устранять запахи и грязь. Мерфи рекомендует использовать ее для чистки:

раковины и ванны;

мусорных баков;

разделочных досок;

варильных поверхностей.

Можно даже постоянно держать открытый контейнер с пищевой содой в холодильнике, чтобы устранять там неприятные запахи, добавила эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, как почистить холодильник, чтобы он был как новый. Отмечалось, что он нуждается как в поверхностной уборке, которую можно делать ежедневно или еженедельно, так и в глубокой, которая отличается от обычной тщательностью и временем, которое она занимает. Эксперты пошагово объяснили, как провести тщательную чистку холодильника.

