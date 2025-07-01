Такую уборку в холодильнике стоит делать раз в 3-4 месяца.

Холодильник требует как поверхностной уборки, которую можно делать ежедневно или еженедельно, так и глубокой, отличающейся от обычной тщательностью и временем, которое она занимает. Об этом пишет Southernliving.

По словам эксперта по уборке Карен Барриган, еженедельная или ежедневная очистка холодильника "включает дезинфекцию ручки дверцы и протирание поверхностей". Также, по ее словам, надо просматривать продукты, которые есть в холодильнике, и выбрасывать те, что начали портиться. Кроме того, стоит протирать крышки контейнеров для еды и класть бумажные полотенца под все, с чего может капать.

Между тем глубокая уборка требует опорожнения холодильника, тщательной очистки внутренней его части, удаления пыли снаружи, а также тщательной очистки пола под холодильником и вокруг него.

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Как часто требуется тщательная очистка холодильника

Барриган говорит, что глубокую очистку холодильника следует проводить несколько раз в год. Для стандартного холодильника достаточно глубокой очистки раз в три-четыре месяца. Однако, если ваш холодильник имеет встроенный диспенсер для воды и/или диспенсер для льда, тогда его чистить придется чаще - по крайней мере каждые два месяца.

Подготовка

Прежде чем начать процесс, вам нужно найти место для хранения продуктов. После того, как холодильник отключен от сети, достаньте все продукты с полок, контейнеров и отделений. Этот этап является отличной возможностью проверить срок годности всего содержимого и утилизировать просроченные продукты.

Также на этом этапе вы можете протереть контейнеры тряпкой для посуды или бумажным полотенцем и удалить остатки продуктов с крышек.

Может возникнуть соблазн использовать отбеливатель и другие химические средства для глубокой очистки холодильника, но эксперты не советуют этого делать. По словам Веры Петерсон, такие средства являются агрессивными и могут "повредить поверхности материалов и, возможно, высвободить вредные токсины в вашу пищу".

Для мытья холодильника стоит использовать такие средства, как белый уксус и пищевая сода. Они эффективно очистят внутреннюю часть без риска химического загрязнения или структурных повреждений.

Что понадобится

• Чистая вода

• Пищевая сода

• Тряпки или кухонные полотенца

• Губка

• Белый уксус

• Бутылка с распылителем

• Средство для мытья посуды

• Полотенца или салфетки из микрофибры

• Средство для чистки нержавеющей стали (если ваш холодильник изготовлен из нержавеющей стали)

• Пылесос

Если есть вероятность того, что в холодильнике наткнетесь на гниль или плесень, эксперт по биологической опасности Гэбби Мартин призывает использовать перчатки и маску.

Как тщательно почистить холодильник

Шаг 1. Выключите или отсоедините холодильник от сети

Поскольку во время уборки в помещении есть вода, обязательно перед чисткой надо отключить питание.

Шаг 2. Извлеките все продукты, полки и ящики

Извлеките все продукты из холодильника. Извлеките полки и контейнеры.

"Любые полки, ящики или другие съемные части, которые можно почистить отдельно, а затем поставить на место, следует вынуть. Мыть продукты будет гораздо легче, если они не будут в холодильнике. Поскольку многие полки и ящики помещаются в стандартную кухонную мойку, мытье будет легким", - говорит эксперт Мария Иванова.

Прежде чем начать мыть полки и ящики, дайте им нагреться до комнатной температуры, ведь использование теплой воды на холодном пластике или стекле может привести к растрескиванию. Когда изделия будут иметь нужную температуру, вымойте их теплой водой, мягким моющим средством для посуды и мягкой губкой или тряпкой. Полотенцами тщательно высушите полки и контейнеры.

Шаг 3. Помойте внутреннюю часть

Смесь теплой воды и нескольких капель мягкого средства для мытья посуды эффективно очистит внутреннюю часть холодильника. Смочите чистую тряпку для посуды в растворе и протрите, сосредоточившись на участках с разливами и пятнами. Если вы заметили сильное загрязнение, которое легко не оттирается, приготовьте пасту из пищевой соды и воды и потрите ею.

Чтобы продезинфицировать холодильник внутри, смешайте одну часть белого уксуса и две части горячей воды в бутылке с распылителем, обильно опрыскайте холодильник внутри этой смесью, а затем протрите его сухой тряпкой.

После полной очистки внутренней части ящики и полки можно вернуть на свои места. В качестве дополнительной защиты от запахов поставьте в холодильнике открытую коробку пищевой соды.

Шаг 4. Помойте резиновую прокладку на дверце

Резиновый уплотнитель (или прокладка), обрамляющий внутреннюю часть двери холодильника, часто не замечают во время чистки холодильника, но, как говорит Барриган, "складки на уплотнителях дверей могут собирать крошки и мусор" и даже привести к развитию плесени.

Этот этап глубокой очистки является одним из самых простых. Просто "протрите прокладку влажной тряпкой", чтобы удалить любые частицы пищи и пыль. Эксперты не рекомендуют использовать в этом случае любые средства, кроме теплой чистой воды. По их мнению, уксус или отбеливатель могут повредить прокладку.

Шаг 5. Почистите внешнюю часть холодильника

Стандартный холодильник с пластиковым фасадом можно мыть тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде, говорит гигиенист Дженнифер Родригес. После этого вытрите ее насухо тряпкой из микрофибры.

Если ваш холодильник имеет фасад из нержавеющей стали, Родригес рекомендует использовать средство для чистки нержавеющей стали вместо мыльной воды. Кроме очистки внешней стороны дверцы и любых видимых боковых поверхностей холодильника, не забудьте протереть верхнюю часть холодильника, где может скапливаться много пыли.

Шаг 6. Пропылесосьте катушки и пол под холодильником и вокруг него

Последний шаг перед включением холодильника - это пропылесосить змеевики (охлаждающие конденсаторы, которые обычно расположены на задней панели холодильника) и пропылесосить и очистить пол, на котором стоит холодильник.

Как дольше сохранить холодильник чистым

Вот несколько советов, которыми вы можете воспользоваться между генеральными уборками.

• Раз в неделю проверяйте сроки годности и удаляйте всё старое, например, коробки от еды, просроченные продукты и остатки с прошлой недели.

• Примерно дважды в месяц вытирайте любые разливы на полках, липкие банки или бутылки.

• Прежде чем класть что-то в холодильник, убедитесь, что оно чистое и помещено в контейнер, из которого ничего не разольется.

• Используйте органайзеры и контейнеры для холодильника, чтобы обеспечить место для всех вещей, которые вы собираетесь носить с собой. Это не только поможет вам легко ориентироваться в холодильнике, но и предотвратит опрокидывание и рассыпание вещей, надежно закрепив их на месте.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно чистить клавиатуру, чтобы она работала как новая. IT-специалист с почти десятилетним практическим опытом обслуживания сложных компьютерных систем Марк Жигер объяснил, что для правильной очистки клавиатуры не нужны дорогие средства. По его словам, достаточно сжатого воздуха и салфетки из микрофибры. Также он советует использовать щетку с мягкой щетиной и изопропиловый спирт.

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