Регулярная стирка полезна и для самого постельного белья, утверждают специалисты.

Эксперты по уборке и стирке Марисса Мерфи и Хейли Бекнел поделились своими лучшими советами по уходу за постельным бельем и рассказали, почему важно придерживаться графика, пишет southernliving.com.

Как часто стирать постельное белье - советы

По мнению Бекнел, лучше всего стирать простыни раз в неделю:

"У меня дома стирка простыней - это еженедельная задача. Я делаю это каждое воскресенье, чтобы никогда не забывать. И нет ничего лучше, чем лечь спать на чистых простынях в воскресенье вечером".

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По данным Калифорнийского университета, люди теряют около 500 миллионов клеток кожи в день, часть из них остаются на простынях. Также, как отметила эксперт Мерфи, в постельное белье могут спитываться масла, лосьоны и кремы, которые используются перед сном.

"Омертвевшие клетки кожи привлекают пылевых клещей, которые являются серьезным триггером для людей, страдающих аллергией. Кроме того, вы можете не осознавать, сколько пота, слюней, шерсти домашних животных и пыли может скопиться на ваших простынях за неделю. Избавьте себя от заложенного носа и стирайте простыни еженедельно", - посоветовала Бекнел.

Кроме того, по словам Мерфи, еженедельная стирка полезна и для самого постельного белья:

"Грязь и омертвевшие клетки кожи, которые скапливаются на простынях и наволочках, попадают в хлопковые волокна и вызывают разрыв хлопковой нити. Это приводит к образованию катышков на простынях".

Также эксперты советуют тщательно полоскать постельное белье, чтобы все моющее средство вымылось.

Напомним, ранее УНИАН писал, как смягчить полотенца во время стирки.

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