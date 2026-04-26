Эксперты советуют всегда хранить винную пробку в корзине с фруктами: почему это важно

Этот предмет поможет бороться с плодовыми мушками.

Несмотря на то, что пробка от бутылки вина может быть маленькой и незаметной, ее можно использовать хитроумным способом. Об этом пишет Planeta.pl.

Почему не стоит выбрасывать винную пробку?

Он может отлично подойти для борьбы с плодовыми мушками, которые в основном появляются летом.

"Их привлекают свежие фрукты, оставленные на столешнице. Когда они уже появятся в доме, размножаются молниеносно, из-за чего потом трудно от них избавиться. Стоит действовать сразу - в этой ситуации отлично подойдет именно винная пробка. Разрежьте ее пополам и положите в корзину с фруктами - таким образом эффективно отпугнете надоедливых мушек, а также минимизируете влажность", - заверили в издании.

Видео дня

Способ сэкономить энергию

Также эксперты советуют положить винную пробку в холодильник, благодаря чему вы не только сэкономите электроэнергию, но и оптимизируете работу прибора.

"Винная пробка, помещенная в холодильник, поглощает влагу, что снижает нагрузку на компрессор для поддержания нужной температуры внутри. Но это еще не все. Кроме того, она действует как регулятор воздушного потока и распределяет холодный воздух более равномерно, благодаря чему холод достигает даже самых отдаленных уголков. Пробка выполняет регулирующую функцию, а также предотвращает образование инея. Благодаря этому холодильник может работать менее интенсивно, чтобы поддерживать прохладную температуру, что приведет к снижению счетов за электроэнергию", - объясняют в материале.

Другие советы экспертов

