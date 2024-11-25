Рокко Танзарелла готовит панеттоне уже более 10 лет.

Панеттоне - это традиционный праздничный десерт, который принято готовить и покупать на Рождество. Это сладкая выпечка с мягким и рыхлым тестом.

Как пишет Ехргеѕѕ, по словам итальянского пекаря Рокко Танзарелла, не все панеттоне одинаковы и являются настоящими.

"Я готовлю панеттоне более десяти лет, вот шесть вещей, которые могут вас удивить в этом сезонном итальянском блюде", - сказал пекарь.

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Панеттоне традиционно выпекают в круглых формах. Он готовится из сахаристого теста, посыпанного цукатами. После приготовления выпечка выдерживается в течение нескольких дней и подвешивается вверх дном, чтобы сохранить свою характерную пушистую структуру. Однако не все магазинные панеттоне соответствуют стандартам.

"Министерский указ от 22 июля 2005 года установил конкретные ингредиенты и характеристики панеттоне. Классический миланский торт должен быть мягким и полученным путем естественного брожения из закваски. Многие итальянские торты, претендующие на панеттоне, не полностью соответствуют правилам, поэтому проверяйте мелкий шрифт в списке ингредиентов", - отметил Рокко.

По словам кулинара, существует много историй, как была создание эта выпечка. Лично ему нравится о пекаре Тони, который был помощником на кухне Людовико иль Моро, правителя Милана, в конце 15 века.

"Накануне Рождества шеф-повар случайно сжег пирог для праздничного пира. Тони использовал свою закваску, чтобы замесить новый пирог с мукой, яйцами, сахаром, изюмом и цукатами. Герцог был очень доволен результатом, что он переименовал его в "пан ди Тони" в честь его создателя", - рассказал Рокко.

В целом приготовление этого итальянского наслаждения занимает около двух дней, из которых 12 часов идут на расстойку обработанного теста и около 12 часов вывешивания вверх ногами на решетках, чтобы сохранить его легкую и воздушную текстуру.

Как едят панеттоне

"Итальянский способ" поедания этой выпечки заключается в том, чтобы отрезать кусочек и смаковать его с хорошим эспрессо".

"Добавление фисташкового или джандуйского спреда также очень популярно. Мы наполняем свои мороженым, потому что мы одержимы им, но пуристы могут не оценить это!", - добавил пекарь.

Он советует перед подачей подержать панеттоне в обертке возле радиатора в течение 5 минут, что "разогреть маслянистый вкус и пробудить насыщенный вкус". В то же время Рокко призывает не превращать эту выпечку в бутерброд с маслом и назвал это преступлением против панеттоне.

Ранее УНИАН рассказывал, что едят на Рождество в разных странах мира.

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