Традиционные рождественские блюда в разных странах могут разительно отличаться друг от друга.

Нет единого способа отпраздновать Рождество — все зависит от того, где вы находитесь, что вы любите и ваших собственных традиций. Но есть один обязательный момент в праздновании – и это рождественский ужин.

При этом традиционные рождественские блюда в разных странах могут разительно отличаться друг от друга – от всем известной индейки до креветок и даже экзотических фруктов. Портал LonelyPlanet рассказывает о девяти традиционных рождественских блюдах со всего мира, которыми вы можете вдохновиться для своего праздничного ужина в этом году.

1. Традиционный ужин с индейкой в ​​Великобритании

Рождественский ужин в Великобритании — это, прежде всего, жаркое. Обычно оно состоит из жареной индейки (курица и гусь также популярны), подаваемой с разными гарнирами, от жареного картофеля, пастернака и брюссельской капусты до "свиней в одеялах" (мини-сосиски, завернутые в бекон) и "дьяволов на лошадях" (финики, завернутые в бекон). и все это с большим количеством подливки, клюквенным желе и хлебным соусом.

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2. Поужинайте вкуснейшим мезе в Ливане

Наряду с индейкой или курицей (традиционно фаршированной пряным рисом) на ливанском рождественском ужине представлен ряд национальных блюд: пирог киббе из булгура и рубленого мяса; блюда мезе из баранины, хумуса и овощей; и табуле, салат из помидоров, петрушки, лука и мяты. Засахеренный миндаль также является очень популярной сладкой закуской для рождественских гостей.

3. Насладитесь пряным пиршеством во время Рождества в Эфиопии

Эфиопия следует юлианскому календарю, поэтому Рождество приходится на 7 января. Рождественская трапеза представлена блюдом вата — острым блюдом из мяса и овощей, которое подается с лепешкой на закваске, называемой инджера, которая используется как тарелка или ложка, чтобы зачерпнуть густое рагу.

4. Отпразднуйте Рождество в Японии с ведром KFC

Хотя Рождество не является национальным праздником в Японии, люди все равно его празднуют. Благодаря очень успешной медиа-кампании KFC в 1974 году жареная курица теперь является основным блюдом японского Рождества — она настолько популярна, что филиалам приходится принимать заказы за много месяцев вперед.

Еще одно праздничное блюдо — японский рождественский торт; более легкая версия тяжелых пудингов Запада, он состоит из бисквита, покрытого кремом и украшенного клубникой.

5. Личи — любимое праздничное угощение на Мадагаскаре

Рождество на Мадагаскаре — это время для семьи, когда родственники собираются вместе для вкусного ужина из свинины или курицы с рисом — аппетитные вариации включают Akoho sy Voanio, тушеную курицу с кокосом, и Akoho misy Sakamalao, курицу, приготовленную с чесноком и имбирем.

Кроме того, фрукты личи считаются особым рождественским угощением на Мадагаскаре, поэтому они повсеместно украшают витрины магазинов и уличные прилавки в это время года.

6. Наполните свой живот штолленом в Бразилии

Бразильский Ceia de Natal (рождественский ужин) — это настоящий банкет. Индейка, часто украшенная местными фруктами, подается с множеством гарниров, таких как ветчина, чесночная капуста, соленая треска, салат де майонезе (картофельный салат с изюмом и ломтиками яблок), фарофа (приправленная и поджаренная мука из маниоки), рис и орехи.

Когда дело доходит до десерта, панеттоне (итальянский сладкий хлеб) и штоллен (немецкий фруктовый пирог) занимают почетное место среди блюд. Также любимым праздничным десертом в Бразилии является рабанада (вариация французского тоста, слегка черствый хлеб обмакивают в яйца и молоко и обжаривают, а затем покрывают сахаром, корицей и сиропом из пряного портвейна).

7. Стейки и креветки на барбекю в Австралии

В Австралии сейчас лето, поэтому австралийцы разжигают барбекю, готовясь к рождественским угощениям. Это зависит от региона, но популярный выбор для гриля — стейки, курица и морепродукты, такие как креветки, омары и раки.

Ужин завершается щедрой порцией десерта Павлова, (безе, наполненные взбитыми сливками и украшенные фруктами).

8. Побалуйте свою тягу к сладкому в Исландии

В Исландии на Рождество в изобилии подают печенье и торты, и многие семьи превосходят себя праздничной выпечкой. Одним из традиционных вариаций является "лаваброд" тонкий, как вафля, хлеб, украшенный замысловатыми вырезанными узорами и фигурами.

Главным блюдом исландского рождественского ужина обычно является копченый ягненок, а иногда и rjupa (вид морской птицы), а в последние годы на тарелках исландцев красуется даже олень.

9. Поужинайте лечоном на Филиппинах

На Филиппинах главный рождественский праздник — Noche Buena, который проводится поздно вечером в канун Рождества. Трапеза состоит из лечона (жареного поросенка), кесо де бола (сыра Эдам), различных блюд из пасты и на десерт фруктов, подаваемых со сгущенным молоком или кокосовым кремом. Что необычно, в последние годы на филиппинском рождественском столе появилась слегка сладкая версия спагетти с томатным соусом.

Ранее был опубликован рейтинг лучших рождественских ярмарок в 2024 году. Неождианно лидером оказался австралийский Сидней.

Самыми многолюдными в Европе в этом году ожидаются рождественские ярмарки в Британии - в поисковых запросах лидируют Лондон, Эдинбург и Бирмингем. А вот наименее переполненной признали рождественскую ярмарку в албанской Саранде.

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