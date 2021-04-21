Итальянский кулич панеттоне - это необычный формат привычной пасхи.

Панеттоне - это традиционный итальянский пасхальный десерт, который готовят со времен Древнего Рима. Его вкус отличается от привычных пасок, а структура теста более воздушная. Процесс приготовления панеттоне очень трудоемкий и занимает несколько дней, но его можно ускорить. Хранится такой пирог 5 дней в пищевой пленке при комнатной температуре.

Итальянская пасха панеттоне

Мука - 500 г.

Сахар - 110 г.

Сухие дрожжи - 7 г.

Соль - 5 г.

Лимонная цедра 10 г.

Куриные яйца - 3 шт.

Яичные желтки - 2 шт.

Молоко - 185 г.

Мёд - 20 г.

Ванильный экстракт или ванилин - 5 г.

Сливочное масло - 160 г.

Изюм - 170 г.

Смесь цукатов - 80 г.

Сахарная пудра - 20 г.

Читайте такжеКрасивые пасхальные яйца: простые и оригинальные способы окрашивания яицМуку просеять в миску, добавить сахар, соль, сухие дрожжи и лимонную цедру. Яйца и желтки взбить отдельно, влить теплое молоко и взбить еще раз. Смешать с сухими ингредиентами. Добавить жидкий мед и ваниль. Если мед густой, его нужно подогреть в микроволновке. Взбить смесь миксером, добавлять размягченное масло по ложке и продолжать взбивать 5 минут.

Добавить в тесто изюм и цукаты. Замесить руками. Глубокую миску смазать растопленными сливочным маслом, выложить в неё тесто и накрыть полотенцем. Оставить в теплом месте на 2 часа. Затем тесто выложить в смазанные маслом формы для запекания, снова накрыть полотенцем и оставить ещё на час для поднимания.

Духовку разогреть до 180 градусов. Острым ножом сделать на поверхности теста небольшой крестообразный надрез. Выпекать 50 минут при 180 градусах. Готовность пасхи можно проверить шпажкой - она должна остаться сухой после протыкания теста. После выпечки панеттоне можно украсить пудрой, пасхальной глазурью или растопленным шоколадом.

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Автор: Екатерина Пулатова