Разбираемся, можно ли целовать кошку в мордочку или в лоб - что об этом думают специалисты и говорят приметы.

При виде милой, пушистой и мягкой кошачьей мордочки трудно удержаться, чтобы не обнять и не поцеловать ее. Кажется, что в этом нет ничего плохого, но у ветеринаров и зоологов есть на этот счет свое мнение. Давайте разберемся, можно ли целовать кошку в голову, в нос и вообще куда-либо.

Что будет, если целовать кота в нос, щеки или лоб

На вопрос: "Куда можно целовать кошку?" любой врач-ветеринар ответит - никуда. И наведет ряд аргументов, почему этого не стоит делать.

Дело в том, что кошки, при всей своей чистоплотности и даже те, которые ни шагу из дома не делают, могут быть переносчиками опасных заболеваний. И через какой-то маленький невинный поцелуй на ровном месте появляются проблемы.

Почему нельзя целовать домашнюю кошку:

можно заразиться глистами - это одна из главных причин отказаться от поцелуев с кошками, глисты легко передаются от питомца к человеку, а лечение долгое и неприятное;

есть опасность подхватить грибковую инфекцию - даже если кошка выглядит абсолютно здоровой, она может быть переносчиком стригущего лишая, для кошки он может пройти незаметно, а у человека - нет;

можно "поймать" бактерии - они живут во рту и на коже кошки, среди них есть и опасные, например, стафилококки, которые вызывают воспаления, нагноения или даже проблемы с глазами;

есть вероятность заболеть сальмонеллезом - кошки могут быть носителями сальмонелл, что вызывают у человека сильное расстройство желудка, высокую температуру и обезвоживание;

можно "заработать" лихорадку от кошачьих царапин - ее провоцирует бактерия бартонелла, что живет в слюне кошки, а заболевший человек страдает от температуры, сыпи, воспаление лимфоузлов и общее отравление организма;

есть опасность для беременных заболеть токсоплазмозом, который переносят кошки;

можно заболеть бешенством - это самая страшная опасность, так как болезнь смертельна, передается через слюну больного животного.

Не следует забывать также и о том, что не только человек может заразиться от кошки, но и ваш "хвостик" может от вас подхватить какую-то инфекцию.

Почему нельзя целовать кошек - приметы народные

Кроме ветеринарных аргументов, в народе ходит ряд примет, которые предостерегают от поцелуев с кошками. Например, одна из них гласит, что кошек нельзя целовать, потому что они теряют нюх. Хотя научного обоснования этому утверждению нет.

Также некоторые интересуются, почему девушкам нельзя целовать кошек - приметы говорят, что тогда можно стать "рабом" кошки, утратить свою энергию, впасть в депрессию и остаться одинокой до конца жизни. Конечно, это все суеверия - учитывая то, что на самом деле есть рациональные причины и то, что все владельцы кошек, в той или иной степени, - их "рабы".

Знают ли кошки, когда я их целую

Еще один момент - что чувствует кошка, когда её целуешь? Оказывается, ничего. Зоологи говорят, что животное догадывается, что вы, вероятно, к нему хорошо относитесь, но такие телячьи нежности не воспринимает.

Дело в том, что в кошачьем обществе не принято целоваться. Да, коты вылизывают друг друга и поглаживания по голове часто воспринимают как проявление любви и заботы. Но обычные человеческие поцелуи им непонятны. Более того, некоторые хвостики могут воспринимать приближающееся человеческое лицо как угрозу - и тогда в ход идут острые когти.

"Поцелуи" у кошек абсолютно другие - тех, кого любят, они целуют взглядом. Хотите поцеловать кошку? Без проблем: посмотрите на нее внимательно, прижмурьтесь и несколько раз медленно моргните. Если кошка прижмурилась в ответ - она вас тоже поцеловала.

