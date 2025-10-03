Поливать это растение нужно достаточно часто, ведь оно любит влагу. Но перелив - опасен.

Спатифиллум или женское счастье — популярное комнатное растение с глянцевыми листьями и белыми соцветиями. Родом из тропиков, он любит тепло, влажность, рассеянный свет и регулярно увлажнённую почву. При этом, как пишет Martha Stewart, растение чувствительно к неправильному поливу.

Как часто поливать женское счастье - правило

Частота зависит от света, температуры, качества почвы и размера горшка. Универсальное правило: поливайте, когда верхний слой грунта (1–2 см) подсохнет. Обычно это раз в 7–10 дней.

Помните, что при ярком освещении земля сохнет быстрее, в тени — дольше.

Видео дня

Также стоит знать, что лёгкие смеси (торф, перлит) пересыхают быстрее, чем тяжёлые (глина). Мульча помогает дольше удерживать влагу.

Оптимальная температура для спатифиллума +18…+29 °C и влажность 40–60%. Чем жарче и суше воздух, тем чаще нужен полив.

Также учитывайте, что маленькие горшки быстро пересыхают, большие дольше сохраняют влагу. Важно наличие дренажного отверстия, чтобы вода не застаивалась.

Как правильно поливать спатифиллум

Лучшее время — утро. Поливайте обильно, пока вода не выйдет через дренажные отверстия, затем слейте лишнюю жидкость из поддона. Можно использовать метод нижнего полива — поставить горшок в ёмкость с водой на 15–20 минут. По возможности берите фильтрованную или отстоянную воду: спатифиллум чувствителен к хлору и фтору.

Признаки ошибок

Перелив: жёлтые листья, увядание при влажной почве, неприятный запах и мягкие стебли у основания.

Недолив: опущенные листья, которые оживают после полива, сухие и коричневые края, замедление роста, сухая почва, отходящая от стенок горшка.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему желтеет спатифиллум.

Вас также могут заинтересовать новости: