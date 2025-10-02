У спатифиллумов не появятся коричневые, желтые или увядающие листья, если вы немного измените уход осенью.

Спатифиллум — популярное комнатное растение с яркой зеленью и белыми цветами. Оно неприхотливо, но осенью может потребовать больше внимания: листья начинают желтеть, буреть или поникать. Главная причина — неправильный полив.

Как пишет Express, частая ошибка — переувлажнение. Осенью многие продолжают поливать цветок так же, как летом, хотя в прохладный сезон потребность во влаге снижается. От избытка воды листья становятся жёлтыми, коричневыми, мягкими и безжизненными.

По данным издания, перед поливом дать верхнему слою почвы (примерно 2–3 см) подсохнуть. Лучше поливать спатифиллум "снизу": поставить горшок в поддон с водой и дать растению впитать влагу. Через 15–20 минут лишнюю воду нужно слить, чтобы не загнивали корни. Земля должна оставаться слегка влажной, но не мокрой.

Ещё одна важная деталь — качество воды. Водопроводная часто содержит кальций и магний, которые вредят растению и оставляют белый налёт на листьях. Лучший вариант — фильтрованная вода. Можно также отстаивать воду двое суток или вскипятить её и остудить перед использованием.

Осенью важно и правильное размещение. Спатифиллум плохо переносит сквозняки, поэтому его не стоит ставить у холодных окон. Также он любит влажность и страдает от сухого воздуха возле батарей. Идеальное место — у окна с рассеянным светом, но не под прямыми лучами.

При соблюдении этих простых правил листья останутся ярко-зелёными, а растение будет здоровым и готовым к цветению.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чего не любят орхидеи и как выбрать для них подходящее место в квартире.

