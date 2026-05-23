Диетологи назвали зерно с высоким содержанием белка, что помогает дольше оставаться сытым

Если вы хотите увеличить потребление белка, то стоит рассмотреть зерновые как его источник, ведь они могут стать отличным выбором, если правильно подобрать сорт. Как пишет Real Simple, больше всего белка содержится в таком зерне, как камут.

Что такое камут?

Камут называют древним зерном, ведь его выращивали еще во времена египетской цивилизации.

Как отметила диетолог Саманта Петерсон, камут является зарегистрированной торговой маркой органически выращенного сорта пшеницы хорасан, который характеризуется крупными золотистыми зернами и маслянистым ореховым вкусом.

"Камут отличается от обычной пшеницы, которую используют для изготовления макарон или хлеба, тем, что он менее обработан, содержит больше питательных веществ и часто легче усваивается, особенно теми, кто испытывает вздутие живота после употребления обычной пшеницы - хотя он все же содержит глютен", - объяснила она.

Польза камута для здоровья

По данным Министерства сельского хозяйства США, 100 граммов камута содержат 15,2 г белка и 8,7 г клетчатки.

"По сравнению с большинством зерновых культур камут имеет более высокую ценность, если говорить о растительном белке и клетчатке, а это означает, что он помогает дольше оставаться сытым, стабилизирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровье кишечника", - добавляет Петерсон.

Поскольку все эти питательные вещества могут обеспечить чувство сытости на более длительный срок, сертифицированный диетолог Валери Агеман говорит, что камут - отличный выбор для дней, когда у вас может не быть времени на перекусы.

"Камут - питательная основа для блюд, особенно для занятых женщин, которым нужна стабильная энергия", - заверила она.

Помимо белка, употребление этого древнего зерна обладает и другими полезными свойствами.

"Камут естественно богат магнием, цинком и селеном - тремя минералами, которых большинству людей не хватает", - подчеркнула Петерсон.

Как использовать камут?

Этот продукт, богатый белком, можно использовать по-разному.

"Я люблю добавлять вареный камут вместо риса или киноа; он придает замечательную текстуру салатам, супам или зерновым блюдам", - отметила Агеман.

Также она советует смешивать его с запеченными овощами и винегретом для простого салата или готовить на завтрак с фруктами и орехами.

"Если вы ищете крупу, которая одновременно полезна и вкусна, камут - один из моих лучших вариантов! Это простой способ улучшить свои блюда, добавив в них больше питательных веществ, текстуры и сытности", - подытожила Петерсон.

Ранее диетологи рассказали, какие фрукты и овощи содержат мало клетчатки. По их словам, в этот список вошли желтый болгарский перец, канталупа, картофель без кожуры, шпинат и другие.

В то же время ученые заявили, что средство против старения может быть в вашем рационе. Речь идет о витамине В12, который играет важную роль не только в кроветворении и работе нервной системы, но и может быть в большей степени связан с процессами старения и обмена веществ.

