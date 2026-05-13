Можно ли принимать магний с мелатонином: эксперты объяснили, как они влияют на сон

Эти две добавки могут улучшить сон разными, но взаимодополняющими способами.

Многие люди страдают от нарушений сна и бессонницы. Две добавки, которые могут помочь наладить ночной отдых, – это магний и мелатонин. Однако можно ли принимать их одновременно и как они влияют на сон? Портал EatingWell объясняет все нюансы.

"Магний и мелатонин могут поддерживать сон разными, но взаимодополняющими способами. Мелатонин помогает регулировать время засыпания, а магний может способствовать расслаблению организма", – говорит диетолог Олайде Адеджумоби.

Что такое магний и мелатонин?

Магний – один из наиболее распространенных минералов в организме, необходимый для более чем 300 биохимических реакций. Добавки магния могут способствовать улучшению сна, снижая возбудимость нервной системы, расслабляя мышцы и регулируя клеточные биологические часы и циркадные ритмы, говорит диетолог Эмили Килар.

Мелатонин – это гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования. Когда темнеет, мозг выделяет мелатонин, который сигнализирует о том, что пора спать. Яркий свет, особенно синий свет от экранов, подавляет выработку мелатонина.

Добавки мелатонина поддерживают сон, снижая температуру тела, способствуя засыпанию, регулируя циркадные ритмы и продлевая продолжительность сна. Мелатонин также действует как мощный антиоксидант, что важно, поскольку окислительный стресс связан с плохим качеством сна.

Что происходит со сном при одновременном приеме магния и мелатонина?

Магний и мелатонин работают синергически, подготавливая мозг и тело ко сну.

Они могут уменьшить ощущение одновременного возбуждения и усталости

Чувствуете усталость ночью, но не можете расслабиться? Прием магния и мелатонина вместе может помочь. Это происходит потому, что оба вещества воздействуют на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), нейромедиатор, способствующий успокоению. По сути, он дает вашему мозгу команду переключиться из "активного" режима в "медленный".

Вы можете засыпать быстрее

Одно исследование показало, что прием комплекса магния, мелатонина и витаминов группы В за час до сна в течение трех месяцев снижает бессонницу. Другое исследование показало, что мелатонин помогает сократить время засыпания и увеличить общее время сна, причем наибольший эффект наблюдается при приеме 4 мг мелатонина за три часа до сна.

Качество вашего сна может улучшиться

Одно исследование показало, что у взрослых, принимавших 1,9 мг мелатонина и 200 мг магния в течение четырех недель, наблюдалось улучшение эффективности сна, времени засыпания, общего времени сна и времени пробуждения. Интересно также, что у них снизились показатели гнева-враждебности и потребления калорий. и жировой массы.

Они могут снизить уровень стресса

Согласно исследованиям, окислительный стресс может быть причиной плохого качества сна. Магний и мелатонин работают вместе на гормональном и клеточном уровне, чтобы снизить стресс, способствовать успокоению и улучшить сон.

Рекомендации по одновременному приему мелатонина и магния

Прием магния и мелатонина одновременно, как правило, безопасен для большинства взрослых, но беременным, кормящим женщинам, людям с хроническим заболеванием почек или принимающим препараты для разжижения крови следует избегать или использовать с осторожностью.

Важно также помнить, что безрецептурные препараты не всегда означают отсутствие риска. Мелатонин может вызывать сонливость на следующий день, головокружение, головные боли или яркие сны. Добавки магния могут вызывать диарею, тошноту или спазмы, особенно в высоких дозах.

