Иногда чистка чеснока может быть занятием, которое длится очень долго.

Чеснок является незаменимым ингредиентом на кухне, но его очистка может быть нелегкой задачей, особенно если вам нужно большое количество этого овоща. Поэтому опытные повара рассказали для Food and Wine, какими методами очистки часть они пользуются.

Метод "раздавить и очистить"

"Я предпочитаю метод [раздавить и очистить], потому что он быстрый, эффективный и дает мне небольшое преимущество в измельчении чеснока для приготовления пищи", - заметил шеф-повар ресторана Next Door в Нью-Йорке Оливер Ланге.

По словам специалистов, этот метод является очень простым.

Видео дня

"Я [отделяю] зубчики от головки руками, а затем один за другим разбиваю каждый целый зубчик плоской стороной вниз, используя широкую плоскую часть своего поварского ножа. После этого кожура сразу снимается. Я просто отрезаю маленький кончик корня, и чеснок готов к измельчению", - отметил шеф-повар Ланс Ноулинг ресторана Northridge Restaurant в Woolverton Inn в Стоктоне, Нью-Джерси.

Несмотря на то, что этот метод является простым, важно подобрать правильный для него инструмент.

"Используйте нож соответствующего размера, которым вам удобно пользоваться, - такой, который обеспечивает контроль и точность при измельчении или очистке", - посоветовал шеф-повар и исполнительный директор по кулинарным операциям в Alicart Restaurant Group Гленн Ролник.

Метод встряхивания

Если вам нужно очистить несколько зубчиков, то обработка каждого из них может занять много времени. Поэтому в таком случае стоит применить метод встряхивания.

"Когда мне нужно очистить более 10 зубчиков, например, для большой партии чесночного конфи или бульона, я перехожу на метод встряхивания", - отмечает Ланге.

Как это сделать

"Положите отделенные зубчики в большую металлическую миску, поставьте сверху вторую миску вверх дном, чтобы образовался купол, и встряхивайте в течение 30 секунд. Это немного грязнее, но когда нужно обработать большое количество, это экономит время и позволяет продолжать подготовку", - заверил Ланге.

Очищайте вручную, если нужна точность

Повара советуют очищать вручную, когда нужно сохранить структуру зубчиков.

"Поскольку в таких случаях я обычно работаю с небольшим количеством зубчиков, я не против потратить на это дополнительное время. Для равномерной нарезки и равномерного приготовления нужно, чтобы края были чистыми, а текстура - целой", - замечает Гилл.

Как это сделать

"Чтобы очистить целые зубчики для нарезки или натирания, я отрезаю кончик с корнем и очищаю их пальцами под тёплой водой, которая смягчает кожуру и не даёт пальцам стать липкими", - объяснил шеф-повар ресторана The Chloe в Новом Орлеане Бен Триола.

Другие советы экспертов

