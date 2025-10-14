Некоторые культуры после него попросту не приживаются.

Секрет щедрого урожая заключается в правильном севообороте. Многие огородники пренебрегают этим нюансом, когда решают, что посадить после чеснока. А ведь он довольно сильно ослабляет почву, и весь будущий урожай может пойти насмарку. УНИАН расскажет, что можно сажать после чеснока, а под что лучше выделить другой участок.

Что можно посадить после чеснока

Чеснок – отличный сосед, но плохой предшественник. Некоторые культуры после него попросту не приживаются. Все дело в том, что чеснок вытягивает из почвы полезные вещества, что может привести к ее истощению.

Поэтому стоит понимать, что сажать после чеснока можно, а что – нет. Хорошей альтернативой станет, в том числе, капуста. Лучше обратить внимание на ранние и среднеранние сорта, поскольку они меньше подвержены болезням, которые влияют на чеснок.

Видео дня

Помимо капусты, есть ряд культур, которые отлично приживутся в почве, истощенной чесноком. Среди них:

Редька . Для летнего посева можно использовать как белую, так и зеленую редьку. Высадить ее нужно до 10 августа.

. Для летнего посева можно использовать как белую, так и зеленую редьку. Высадить ее нужно до 10 августа. Огурцы . Лучше высадить раннеспелые сорта. Тогда вы сможете собрать урожай уже до первых осенних холодов.

. Лучше высадить раннеспелые сорта. Тогда вы сможете собрать урожай уже до первых осенних холодов. Зелень . После чеснока отлично себя будут чувствовать петрушка, рукола, укроп, различные сорта салатов, шпинат.

. После чеснока отлично себя будут чувствовать петрушка, рукола, укроп, различные сорта салатов, шпинат. Горох и фасоль . Урожай вас точно порадует. Также они послужат в качестве сидератов и улучшат качество грунта.

. Урожай вас точно порадует. Также они послужат в качестве сидератов и улучшат качество грунта. Горчица . Это растение поможет повысить качество почвы и часто используется как промежуточная культура.

В некоторых источниках также упоминается картофель. Однако он фигурирует и в списках культур, которые высаживать после чеснока нельзя.

Если ничего сажать не планируете, но подумываете, как обогатить почву, после чеснока можно высадить люцерну или рапс.

Что нельзя сажать на следующий год после чеснока

Опытные огородники говорят, что лучше не высаживать после чеснока родственные культуры, к примеру – лук. Они страдают от одинаковых болезней и вредителей.

Также в течение 2-3 сезонов не рекомендуется высаживать на том же участке огорода чеснок.

Кроме того, не стоит выбирать посев свеклы и моркови.

Томаты, перцы и баклажаны могут не дать хорошего урожая, поскольку они нуждаются в качественном грунте, насыщенном питательными веществами.

Вас также могут заинтересовать новости: