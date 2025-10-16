Приготовление этого торта может оказаться нелегким.

Домашние торты всегда являются самыми вкусными. В частности любимыми рецептами многих людей являются морковный торт, бисквит "Виктория" и кофейно-ореховый торт. Те, кто пытался приготовить последний десерт, знают, что достичь идеального баланса вкусов эспрессо и ванили может быть не просто. Об этом пишет Express.

Как отметил кофейный маэстро в Löfbergs Джонни Ингленд, даже если придерживаться рецептов таких кулинаров, как Мэри Берри, приготовление кофейного торта может быть сложной задачей. Поэтому Джонни предложил простое решение этой распространенной проблемы.

Рецепт кофейного торта Мэри Берри

Ингредиенты:

225 г мягкого сливочного масла, плюс дополнительно для смазывания;

225 г сахарной пудры;

четыре больших куриных яйца;

225 г муки;

пол чайной ложки разрыхлителя;

одна столовая ложка кофейных гранул, растворенных в одной столовой ложке кипятка;

50 г мелко нарезанных грецких орехов.

Для начинки и украшения:

125 г мягкого сливочного масла;

225 г просеянной сахарной пудры;

одна столовая ложка кофейных гранул, растворенных в одной столовой ложке кипятка;

восемь половинок грецких орехов для украшения.

Джонни отметил, что несмотря на то, что рецепт Мэри Берри точно будет вкусным, он советует немного изменить состав кофе.

По его словам, в этом рецепте вместо "одной столовой ложки растворимого кофе, растворенного в одной столовой ложке горячей воды" используйте крепко заваренный кофе. Это можно сделать, увеличив количество молотого кофе без изменения количества воды или используя более крепкий сорт кофе.

"Когда речь идет о выборе правильного кофе для кофейного торта, все зависит от вкуса, которого вы хотите достичь, однако, в общем говоря, крепко заваренный кофе является лучшим выбором для кофейного торта, поскольку он придаст вкуса и глубины десерту, а крепкий вкус также хорошо сочетается со сладостью торта", - заверил кофейный маэстро.

Как приготовить кофейный торт Мэри Берри

Сначала разогрейте духовку до 180 °C/160 °C с вентилятором. После чего слегка смажьте маслом две формы для коржей с съемным дном и выстелите формы бумагой для выпечки.

Далее смешайте сливочное масло, сахар, яйца, муку, разрыхлитель и свежесваренный кофе в большой миске. Взбейте все вместе до однородной консистенции.

"Теперь добавьте грецкие орехи. Равномерно распределите смесь между подготовленными формами, разглаживая поверхность лопаткой или обратной стороной ложки", - продолжают в Express.

Выпекайте 25-28 минут или пока шпажка, вставленная в центр, не выйдет чистой, это будет свидетельствовать о том, что коржи полностью пропеклись. После этого достаньте их из духовки и дайте им остыть в течение 5 минут.

"С помощью маленького палитрового ножа или закругленного ножа для масла отделите края коржей от форм, а затем осторожно переверните их на решетку. Аккуратно снимите бумагу для выпечки и дайте коржам полностью остыть", - рекомендуют в материале.

Для начинки и глазури взбейте масло и постепенно добавьте сахарную пудру. Затем добавьте кофе и взбивайте до однородной массы.

"Выберите корж с наиболее привлекательной верхней частью, затем положите другой корж вверх дном на сервировочную тарелку и намажьте его половиной кофейной глазури. Соедините две половины с помощью оставшейся глазури. Украсьте верх торта кусочками орехов и подавайте", - подытожили в издании.

