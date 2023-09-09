Ремонт развалившегося помещения в Северной Джорджии наделал шума в социальных сетях. Сложно представить, что на это способны всего несколько человек.

В Северной Джорджии пара нашла старый склад и решила самостоятельно превратить его в "дом мечты".

Историю успеха супругов опубликовал Neewsweek. Отмечается, что на заброшенное помещение удалось наткнуться случайно в 2021 году. Тогда пара загорелась идеей сделать из него свой проект, однако это оказалось не так легко. Однажды пришлось даже пережить торнадо, а на воплощение цели ушло около 2 лет.

Этапы ремонта и итоговый результат показала риэлтор с ником kim_buk_tu в TikTok, поразив сеть неслыханным прогрессом. Отмечается, что ролик был выложен за несколько дней до официального переезда семьи в дом.

"В конце 2021 года мы нашли этот старый склад по дороге от нашего дома. Нам понравилось местоположение и земля, нужно было просто творчески подойти к строительству дома", - указала она.

Для воплощения задуманного в январе 2020 года пара пожертвовала своим бывшим домом, выставив его на аукцион, чтобы сэкономить больше средств на ремонт. Его удалось продать довольно быстро, уже в марте. Затем начался этап тщательного планирования воплощения мечты на бумаге для предварительного создания интерьера в сотрудничестве с архитектором.

В конце концов все сложилось, и команда сошлась во взглядах на то, как именно следует использовать доступное пространство для обустройства дома.

В то же время за 2 года работы пришлось пережить такие трудности, которые мало кто себе представляет, начиная ремонт.

"Мы столкнулись со столькими препятствиями, были месяцы, когда дом стоял пустой, пока решались инженерные вопросы. Мы даже торнадо пережили, однако наше хранилище не очень с этим справилось", - отмечает kim_buk_tu.

Соответствующий пост риэлтор сделала 6 сентября. За это время он успел набрать более 31 тысячи "лайков" в TikTok и около 600 комментариев с поздравлениями и восхищенными отзывами.

"Это так красиво!",- высказался один из пользователей.

Парень нашел в подвале тайную комнату

Напомним, ранее пользователей поразила история старого дома, который открыл своему обитателю тайную комнату лишь после 2 лет с момента переезда.

Речь идет об особняке, построенном в начале 1920-х годов. Его новый обитатель случайно обнаружил дополнительную комнату за стеной подвала с жутким колодцем. Позвав друзей, он осмелился вместе с ними туда заглянуть - на что наткнулась компания читай здесь.

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