Эксперт объяснил, как сформировалось направление письма в арабском языке и как оно влияет на повседневную жизнь его носителей.

Большинство языков в мире читаются и пишутся слева направо: именно под такой формат воспроизведения текста адаптированы веб-сайты, книги, субтитры в фильмах и т. д. Более того, многие неевропейские языки в определенное время были вынуждены подчиниться этой тенденции – чаще всего ради упрощения интеграции языка для печати и цифровой техники. Впрочем, существуют и исключения, самым заметным из которых, безусловно, является арабский язык.

Доцент кафедры языков и литератур Ближнего и Среднего Востока Научно-учебного института филологии КНУ Иван Сивков объяснил в комментарии УНИАН, в каких странах пишут справа налево и с чем это связано.

Почему на арабском языке пишут справа налево – исторические корни

Сначала эксперт рассказал, как формировалась арабская письменность и с какими языками она была исторически связана, а также прокомментировал распространенные гипотезы о том, почему она пишется справа налево.

Видео дня

Так, по словам Сивкова, арабская письменность происходит от набатейского варианта арамейской письменности, которая, в свою очередь, берет начало от финикийской. В этом отношении он отметил:

"Одним из первых вариантов алфавитного письма считается финикийское, и поскольку оно выполнялось справа налево, то все производные от него имеют такое же направление".

То есть правильнее спрашивать не почему в арабском языке пишут справа налево, а почему именно такое направление письма было свойственно финикийцам и другим древним семитским народам.

Исходя из этого, гипотеза о связи направления письма с тем, что первые писцы якобы были левшами, не имеет достаточных оснований. Как пояснил исследователь, арабская графика уже на этапе своего зарождения была структурно приспособлена к письму справа налево:

"Недаром арабское письмо называют "арабской вязью": часть его букв как бы "связывается" друг с другом – именно справа налево".

Иными словами, независимо от того, какая рука была доминирующей у первых арабских писцов, сама форма букв уже предполагала письмо справа налево.

Также ученый отметил, что направление в данном случае, вопреки отдельным предположениям, не имеет никакого религиозного подтекста:

"Хотя подавляющее большинство арабов составляют мусульмане, но есть и немало христиан, и они пользуются тем же письмом".

Он добавил, что у финикийцев, от которых происходит эта традиция, вообще были политеистические верования, поэтому вряд ли какая-то конкретная религия могла стать определяющим фактором в этом вопросе.

Какой язык пишется справа налево – распространение и разнообразие

Далее эксперт объяснил, как арабская письменность распространялась по миру и менялась с течением времени, а также отдельно выделил ее разновидности и каллиграфические традиции.

Сивков отметил, что семитские языки очень древние и оказали значительное историческое влияние, в частности, функционируя в качестве официальных языков в Новоассирийском и Нововавилонском царствах, а также в Ахеменидской империи.

При этом часть этой традиции сохранилась в виде новоарамейских языков – ими и сейчас пользуются ассирийцы-христиане, которые читают и пишут справа налево. По этому поводу лингвист привел интересный пример из современной культуры:

"В известном фильме "Страсти Христовы" Мела Гибсона диалоги полностью ведутся на реконструированном арамейском языке и латыни".

А вот формирование именно арабской графики, по его словам, произошло примерно в VI веке нашей эры на основе набатейского письма. И хотя промежуточные этапы сохранились фрагментарно и плохо поддаются реконструкции, все они писались именно справа налево.

Впрочем, он уточнил, что даже среди семитских письменностей существуют отдельные исключения. В частности, он упомянул эфиопскую письменность, которая пишется слева направо, а также южноаравийскую (она вообще, вероятно, использовала бустрофедон – систему, при которой направление строк чередуется).

Также в разных регионах, где использовалось арабское письмо, существовали свои локальные "стили" его написания. В частности, арабист привел пример со странами Магриба:

"Там сформировался отдельный магрибский вариант письма, который отличается более округлыми, широкими формами букв и несколько иным расположением точек".

Кроме того, в Османской империи, по его словам, также сформировалась собственная каллиграфическая традиция – османская вязь, которая имела свои художественные особенности и частично базировалась на арабо-персидском письме.

Лингвист добавил, что арабская письменность в свое время была заимствована персами, которые дополнили ее четырьмя буквами для обозначения чисто персидских звуков, отсутствующих в арабском языке. А впоследствии именно персидский вариант стал основой для ряда других письменностей:

"Из персидского варианта арабской письменности возникли системы других языков: турецко-османской, курдской, уйгурской, а также языков народов Афганистана и Пакистана".

Все это свидетельствует о значительном культурном и языковом влиянии арабской графики.

Кто пишет справа налево в мире сегодня – особенности и современное влияние

В конце эксперт объяснил, какое влияние арабская письменность имела в истории и имеет сегодня, отметив ее значение для искусства, образования и других языков, в частности украинского.

Сначала исследователь рассказал, как арабская каллиграфия стала элементом искусства. По его словам, в исламской культуре существовали ограничения на изображение живых существ, особенно в религиозном контексте. Из-за этого текст и письмо постепенно превратились в ведущий декоративный элемент:

"Поэтому арабская письменность приобрела большое количество художественных форм, стилей и "шрифтов", которые использовались для украшения мечетей и дворцов".

Объясняя, какое влияние язык оказывает на внутреннюю культуру, в частности на процесс обучения, он отметил, что в арабских странах освоение письма из-за его сложности происходит иначе, чем у нас.

Начинается оно с базового почерка "рук‘а", после чего ученики переходят к более сложным каллиграфическим стилям – подобно тому, как это происходит в Китае и Японии:

"Более сложные стили требуют специального обучения, точности в формах букв, пропорциях, ритме написания и даже количестве элементов в каждом знаке".

В то же время Сивков опроверг предположение, что направление письма влияет на структуру предложения в устной речи. По его словам, синтаксис арабского языка является относительно свободным, хотя типичными остаются две модели: глагольная (VSO – глагол, подлежащее, дополнение) и именная (SVO – подлежащее, глагол, дополнение).

То есть народы, которые читают и пишут справа налево, могут иметь любые синтаксические модели речи.

Отдельно лингвист обратил внимание на заимствования. В частности, в украинском языке, по его словам, существует ряд слов арабского происхождения, попавших в него через посредничество тюркских языков.

"Например, слово майдан имеет персидское происхождение, затем оно попало в арабский язык, а оттуда – в тюркские языки и уже потом в украинский".

Похожая история, по его словам, и со словом "мечеть", которое происходит от арабского "масджид" (от глагола "саджада" – "поклоняться").

Как подчеркнул Сивков, подобные заимствования обычно возникают в тех случаях, когда в языке отсутствуют собственные соответствия для обозначения определенных понятий.

справка Иван Сивков Кандидат филологических наук, доцент кафедры языков и литератур Ближнего и Среднего Востока В сферу интересов входят общие проблемы истории арабского языка и формирования его лексики, а также история стран арабского мира. Также изучает историю арабского и мусульманского права.

