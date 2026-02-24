Какую из 19 спичек нужно переместить, чтобы равенство стало правильным: тест для проверки IQ

Чтобы справиться с этим вызовом, нужно мыслить нестандартно.

Решение головоломок со спичками – это не просто способ "убить время", а настоящий фитнес для мозга. Такие задачки сочетают в себе математику, логику и творчество.

УНИАН подготовил для вас кое-что интересное. Чтобы справиться с этим вызовом, нужно мыслить нестандартно. Подобные головоломки также тренируют внимательность к деталям и пространственное мышление.

Готовы проверить свои способности?

Ниже вы увидите изображение, где спичками выложено равенство 5+2=5. Всего было использовано 19 спичек.

Очевидно, что здесь что-то не так, ведь сумма этих двух чисел должна равняться 7. Ваша задача состоит в том, чтобы исправить ошибку в равенстве. Но переместить можно только одну спичку из 19. Какую именно – вам и предстоит выяснить.

Как успехи? Удалось ли вам определить, какую спичку нужно переставить, чтобы равенство стало правильным? Для того, чтобы справиться с этой задачей, равенство нужно воспринимать как своеобразный конструктор из спичек.

Поскольку переставить можно только одну спичку, вам нужно было изменить первую 5 на 3.

Тогда вы бы получили равенство 3+2=5. Оно будет правильным с математической точки зрения.

