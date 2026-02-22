Только гений найдет слово 'корона' за 9 секунд: удивительно сложная оптическая иллюзия

Вам нужно найти скрытое слово за ограниченное время.

Думаете, у вас острое зрение и молниеносная внимательность? Самое время проверить это с помощью новой оптической иллюзии. Лишь единицы способны найти слово "корона" всего за 9 секунд – и, по словам авторов головоломки, таких не более 7%.

Перед вами прямоугольная сетка 13×15, заполненная, на первый взгляд, хаотичным набором букв. Где-то среди них спряталось слово "корона". Оно может располагаться горизонтально, вертикально или по диагонали.

Подобные визуальные тесты не только развлекают, но и тренируют мозг. Они способствуют улучшению концентрации, скорости обработки информации и способности замечать детали. Регулярная практика таких упражнений развивает навыки распознавания шаблонов и обогащает словарный запас.

Видео дня

Перед решением головоломки рекомендуем настроить таймер, ведь на выполнение задания у вас есть всего 9 секунд. Итак, приступайте. Время пошло.

Если вам удалось найти слово "корона" за 9 секунд – поздравляем, ваша внимательность действительно на высоте. Если же нет – вы можете вернуться к заданию и все-таки довести дело до конца. Правильный ответ – ниже.

Предлагаем поделиться этой оптической иллюзией с друзьями - и таким образом узнать, кто из вас самый внимательный.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее в одной из головоломок мы предлагали переместить всего одну спичку, чтобы исправить ошибку в математическом равенстве. При решении таких задач задействуются ваше логическое и критическое мышление.

В другой головоломке нужно найти число 6512 за 12 секунд, которое спряталось между одинаковыми числами 6572. Решение подобных головоломок проверяет вашу внимательность к деталям, логическое и критическое мышление, навыки замечать детали в общей картине.

Вас также могут заинтересовать новости: