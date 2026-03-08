Какую спичку нужно перетащить, чтобы равенство стало правильным: тест для проверки IQ

У вас будет только 10 секунд на ответ.

Головоломки на поиск объекта, числа или ошибки в примере пользуются большой популярностью в сети.

Такие задачи создаются с целью проверки логического и аналитического мышления людей. Читателям предлагается сценарий, где они должны использовать свои навыки для поиска ответа. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Регулярное решение головоломок помогает поддерживать остроту ума и предотвращает когнитивный спад у взрослых. Одними из задач, которые могут загнать в тупик даже самых умных, являются головоломки со спичками.

Готовы проверить свои способности?

На изображении ниже вы увидите равенство 8+3=3, выложенное с помощью спичек. В нем есть ошибка, которую вам нужно исправить.

Для этого можно переставить только одну спичку. Но все не так просто. На ответ у вас будет всего 10 секунд, поэтому не медлите.

Время пошло!

Итак, время истекло. Удалось ли вам справиться за 10 секунд? Те, кто смог подобрать такой способ расположения спичек, чтобы равенство стало правильным, – можете себе поаплодировать. Сделать это было довольно непросто.

Чтобы получить правильный ответ, нужно было убрать одну спичку из цифры 8, превратив ее в 6. Лишнюю спичку вы должны были добавить к 3, расположенной после знака "=", чтобы получилось 9.

В итоге получается равенство "6+3=9", которое является математически правильным.

Ответ:

