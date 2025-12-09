Справиться смогут не все.

В мире, где жизнь бурлит в бешеном ритме, порой очень нужно остановиться и отдохнуть. Помогут отвлечься от проблем обыденности головоломки на поиск слов или объектов.

Такие задания полюбились многим пользователям Сети, и не просто так. Они интересны, помогают переключиться, а также являются универсальным тренажером для мозга и глаз. УНИАН создал для вас именно такой вызов.

Эта задачка поможет улучшить словарный запас, концентрацию внимания, навыки распознавания закономерностей, наблюдательность и тайм-менеджмент. Заинтересованы?

Итак, ниже вы увидите коллаж, где в несколько строк в произвольном порядке написаны разные буквы. Вам нужно отыскать слово "какаду", соединив буквы в осмысленную комбинацию.

Делать это можно по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали.

Время на поиски будет ограничено. Ответ нужно дать в течение 11 секунд, поэтому советуем не медлить.

Для удобства можете установить таймер.

Готовы показать, на что способны? Время пошло.

Что ж, 11 секунд, которые мы отвели на поиск слова "какаду", исчерпаны. Удалось ли вам его найти в этом хаосе?

Если вы справились, вы действительно внимательный к мелочам человек, да еще и с острым зрением. Многие бы этому позавидовали.

Если времени вам не хватило, не стоит расстраиваться. Попробуйте поискать еще, уже без таймера. Поделите изображение на части и просканируйте глазами каждую. У вас точно все получится.

Ответ на головоломку:

