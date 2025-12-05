Головоломки на поиск слов покорили тысячи людей. Эти задания любят решать как взрослые, так и дети.
Знали ли вы, что регулярное решение различных умственных задачек – будь то головоломка, ребус или оптическая иллюзия – очень полезно для мозга. Они помогают улучшить наблюдательность, внимательность к деталям, навыки концентрации. УНИАН подготовил для вас новый вызов.
Мы создали коллаж, на котором в произвольном порядке разместили десятки букв. Вам надо найти одно слово, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали или по вертикали.
Готовы проверить свои способности? Мы спрятали слово "чебурек", и ваша задача состоит в том, чтобы отыскать его всего за 12 секунд. Для удобства можете установить таймер.
Время пошло!
Тик-так, время уже истекло. Вам удалось отыскать заданное слово за 12 секунд? Если вы среди тех "детективов", которые заметили слово "чебурек", от вас действительно трудно что-то скрыть. Можете собой гордиться.
Если же вам было мало времени на поиски, или вы на что-то отвлеклись, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Главное не сдаваться.
Ответ на головоломку:
Другие интересные головоломки
Предлагаем вам проверить вашу внимательность в головоломке, где нужно отыскать слово "Полтава". Справиться надо за 12 секунд, и сделать это будет непросто.
Или же можете попробовать решить интересную головоломку со спичками. Задача заключается в том, чтобы сложить 2 спички так, чтобы равенство стало правильным.