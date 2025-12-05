Времени будет мало, поэтому старайтесь ни на что не отвлекаться.

Головоломки на поиск слов покорили тысячи людей. Эти задания любят решать как взрослые, так и дети.

Знали ли вы, что регулярное решение различных умственных задачек – будь то головоломка, ребус или оптическая иллюзия – очень полезно для мозга. Они помогают улучшить наблюдательность, внимательность к деталям, навыки концентрации. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Мы создали коллаж, на котором в произвольном порядке разместили десятки букв. Вам надо найти одно слово, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали или по вертикали.

Готовы проверить свои способности? Мы спрятали слово "чебурек", и ваша задача состоит в том, чтобы отыскать его всего за 12 секунд. Для удобства можете установить таймер.

Время пошло!

Тик-так, время уже истекло. Вам удалось отыскать заданное слово за 12 секунд? Если вы среди тех "детективов", которые заметили слово "чебурек", от вас действительно трудно что-то скрыть. Можете собой гордиться.

Если же вам было мало времени на поиски, или вы на что-то отвлеклись, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Главное не сдаваться.

Ответ на головоломку:

Другие интересные головоломки

Предлагаем вам проверить вашу внимательность в головоломке, где нужно отыскать слово "Полтава". Справиться надо за 12 секунд, и сделать это будет непросто.

Или же можете попробовать решить интересную головоломку со спичками. Задача заключается в том, чтобы сложить 2 спички так, чтобы равенство стало правильным.

