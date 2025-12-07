Действовать придется быстро, ведь времени мало.

Различные оптические иллюзии и головоломки на поиск объектов или животных очень интересны и полезны. Такие задания проверяют в том числе вашу наблюдательность.

К тому же, если вы регулярно будете решать подобные задачки, то заметите, как улучшится ваша внимательность к мелочам, навыки концентрации, логическое и критическое мышление. Все это непременно пригодится вам в повседневной жизни – как профессиональной, так и личной. УНИАН создал для вас интересный вызов.

Итак, мы создали коллаж, где изображены десятки кроликов. Где-то среди них спрятались трое котят.

Задача читателя заключается в том, чтобы отыскать всех пушистиков. Справиться нужно всего за 12 секунд, поэтому действовать придется быстро.

Удастся ли вам заметить сразу трех котов? Давайте проверим.

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не упустить ни одного пушистика.

Что ж, время, отведенное на поиски котят, истекло. Удалось ли вам заметить каждого? Если вы справились, вы очень внимательный к деталям человек. Даже если вы заметили двух или одного кота, это уже хороший результат.

Если вам не удалось найти всех котят за отведенное время, вернитесь к картинке и попробуйте поискать еще. Не торопитесь. Можете мысленно разделить изображение на сектора и внимательно просканировать глазами каждый. Мы верим, что вы справитесь.

Правильный ответ:

