Удастся ли вам справиться с этим вызовом?

Визуальные головоломки и оптические иллюзии – это изображения, созданные так, чтобы обмануть наши глаза и мозг. Эти головоломки прекрасно подходят для проверки остроты зрения человека и тренировки различных полезных в жизни навыков.

Эти задачки дают нам представление о том, как наш мозг обрабатывает эту сложную визуальную информацию. Их интересно разгадывать, а также они улучшают внимательность к деталям, навыки концентрации и память. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Ниже вы увидите изображение с десятками одинаковых чисел – 673. В этом задании вам нужно отыскать среди них отличающееся число (613). И действовать придется быстро.

Видео дня

На ответ мы выделили всего 9 секунд. Поэтому советуем не медлить с поисками. Для удобства можете установить таймер.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не пропустить.

Что ж. Ваше время на поиск числа 613 исчерпано. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение – от вас трудно что-то скрыть.

Если же времени на поиски вам не хватило, не стоит отчаиваться. Вернитесь к изображению и поищите еще – на этот раз забудьте о таймере. А мы дадим вам небольшую подсказку: ищите число в нижней части изображения.

Ответ на головоломку:

Больше головоломок от УНИАН

Предлагаем вам интересный тест на внимательность. На картинке нужно отыскать слово "трамвай" среди множества букв. Сделать это необходимо в течение 11 секунд.

Или же можете проверить свои способности в головоломке, где надо найти число 1983. На ответ у вас будет всего 9 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: