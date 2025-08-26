Готовы проверить свои навыки?

Визуальные головоломки – это не только интересные задачки, но и очень полезные упражнения для мозга. Знали ли вы, что они способны помочь развить ряд важных в повседневной жизни навыков?

К примеру, регулярное решение головоломок или оптических иллюзий способствует улучшению концентрации, наблюдательности, внимательности к деталям и даже памяти. Более того, тренируется ваше логическое и критическое мышление, а также умение грамотно распределять собственное время. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное, а именно – словесную головоломку.

Словесные задачки состоят из набора букв, которые хаотично расположены в разных строках. Среди них спрятано одно или несколько слов, которые читателю надо отыскать за конкретный промежуток времени.

Сделать это можно, соединив буквы по вертикали, горизонтали, диагонали или любым другим способом, если это указано в описании к заданию. И на ответ отводятся считанные секунды. Готовы проверить свои способности?

В новой головоломке от УНИАН вам нужно отыскать на картинке слово "трамвай". Справиться необходимо всего за 11 секунд. В этом задании слово можно искать по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали.

Ну что? Вы в игре?

Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер. Поехали!

Внимание, ваше время исчерпано. Удалось ли вам отыскать слово "трамвай"? Если вы справились за отведенные 11 секунд, вы действительно очень внимательный к мелочам человек.

Сделать это было довольно непросто. С толку могло сбить не только количество букв, но и фон, разные цвета букв в строках. Поэтому если вам времени для поисков не хватило, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще – забудьте о таймере, сосредоточьтесь на конечной цели.

Ответ:

