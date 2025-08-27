Впоратися зможе далеко не кожен.

Головоломки на поиск слов не оставляют равнодушными никого, независимо от возраста или профессии. Эти задания не только веселые, но и полезны для мозга.

Регулярное решение различных визуальных задачек, ребусов или оптических иллюзий помогают тренировать важные навыки, такие как внимательность, концентрация, наблюдательность и умение отслеживать закономерности. И УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Головоломки на поиск слов – как это работает

Обычно головоломка на поиск слов являет собой изображение с десятками букв, которые расположены в произвольном порядке. Среди них спрятано одно или несколько слов, которые читатель должен найти за отведенное время.

Искать слово можно, соединяя буквы в строку по диагонали, вертикали или горизонтали, если не указано иное.

Готовы проверить свои способности? Ниже вы увидите изображение с маленькими авокадо, по центру которых нарисованы буквы. Вам нужно найти слово "авокадо" – справиться надо всего за 10 секунд.

В этой конкретной головоломке слово надо искать по вертикали или по горизонтали. Вы в игре?

Что ж, тогда начинаем отсчет времени. Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не пропустить. А для удобства можете включить таймер. Поехали!

Итак, ваши 10 секунд на поиск слова "авокадо" истекли. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились, вы действительно очень внимательный человек. Этот навык непременно поможет вам в жизни – как профессиональной, так и личной.

Ответ на головоломку:

