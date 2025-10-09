Удастся ли вам заметить это слово за считанные секунды?

Головоломки и разнообразные оптические иллюзии полюбились многим пользователям Сети. Такие задания решать интересно и весело. Отдельное место среди них занимают головоломки на поиск слов.

Регулярное решение таких задачек способствует улучшению логического и критического мышления, скорости реакции и принятия решений. Кроме того, тренируются такие важные навыки как концентрация, наблюдательность и т.д. УНИАН подготовил новый вызов для своих читателей.

Ниже вы увидите изображение, где в произвольном порядке расположены различные буквы. Где-то в этом хаосе спрятано слово "шоколад".

Видео дня

Ваша задача состоит в том, чтобы его отыскать. Но все не так просто. Время на поиски слова очень ограничено. На ответ у вас будет всего 9 секунд, поэтому советуем не медлить.

Искать слово в этой конкретной головоломке можно по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Время пошло. Для удобства советуем установить таймер.

Что ж, ваши 9 секунд истекли. Удалось ли вам заметить слово "шоколад" среди всего этого хаоса? Мешать могло не только большое количество букв, но и маленькие изображения шоколадок под ними. Поэтому, если вы справились, можете собой гордиться. Вы действительно очень внимательный к мелочам человек.

Если же вам не хватило времени на поиски, не стоит расстраиваться. Советуем вернуться к изображению и поискать еще. Забудьте об ограничении во времени и сосредоточьтесь на конечной цели. У вас все получится.

Мы же покажем ответ на эту задачку:

Больше интересных вызовов от УНИАН

Предлагаем вам проверить свою смекалку в непростой головоломке со спичками. В ней надо подвинуть две спички так, чтобы пример стал правильным. Справиться надо за 25 секунд.

Или же можете попробовать найти слово "Дунай". В этом задании у вас будет 12 секунд на ответ.

Вас также могут заинтересовать новости: