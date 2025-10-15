Давайте проверим вашу внимательность.

Различные головоломки, ребусы и оптические иллюзии очень популярны в Сети. Их любят как взрослые, так и дети.

Отдельное место среди умственных задачек занимают головоломки на поиск слов. В этих заданиях читателю нужно найти слово, спрятанное среди десятков различных букв. УНИАН создал для вас именно такой вызов.

Это хороший способ проверить свою смекалку и наблюдательность. Кроме того, регулярное решение головоломок и оптических иллюзий способствует улучшению концентрации внимания, наблюдательности и других полезных в повседневной жизни навыков.

Готовы проверить себя и свою внимательность к мелочам?

Итак, вы увидите перед собой изображение, где хаотично расположены десятки букв. Где-то среди этого хаоса спрятано слово "соловей", и вам нужно его найти.

Сделать это можно, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали или по вертикали.

Чтобы усложнить задачу, мы установили ограниченное время на ответ. У вас будет всего 12 секунд. Чтобы следить за временем, можете установить таймер.

Ну что, вы в игре? Время пошло!

Что ж, ваши 12 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "соловей" за отведенное время?

Если вы справились, у вас очень острое зрение, а вашей внимательности к мелочам многие позавидуют. Отвлекать могло не только количество букв, но и птицы.

Ответ на головоломку:

