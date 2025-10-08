Справиться с этим вызовом будет непросто.

Головоломки – это умственные задачки, которые стимулируют вашу мозговую активность и заставляют вас думать о различных решениях проблемы.

Хотя порой эти задачи выглядят простыми, они всегда имеют неожиданный поворот, который вас удивит. Разгадывание головоломок – это не только весело, но и очень полезно. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Головоломки со спичками часто ставят людей в тупик. Они предусматривают поиск вариантов передвижения одной или нескольких спичек для того, чтобы исправить пример. Это не только отличный способ проверить свои математические способности, но и возможность потренировать креативное мышление.

Видео дня

Итак, ниже вы увидите изображение, на котором спичками выложен пример. Он утверждает, что 4 умноженное на 9 дает ответ 46. Ваша задача – переместить только две спички в этом примере так, чтобы он стал правильным.

Но это не все. Вы должны решить эту головоломку со спичками всего за 25 секунд. Готовы проверить себя?

Советуем включить таймер, чтобы контролировать время. Ни на что не отвлекайтесь и давайте приступим к поискам.

Для решения этой головоломки вам понадобятся ваша логика и креативное мышление. Такие задачки могут повысить ваше внимание к деталям.

Что ж, время вышло! Удалось ли вам найти ответ на эту головоломку? Если да, то поздравляем. Ваши способности действительно впечатляющие.

Если вы не нашли ответ, вернитесь к началу и попробуйте снова.

Ответ на головоломку:

Больше интересных заданий от УНИАН

Предлагаем вам сложную головоломку, где среди хаотично расположенных букв нужно отыскать слово "сметана". Справиться с этим заданием необходимо за 10 секунд.

Также можете проверить свои способности в задании, где надо найти слово "Дунай". На это задание мы отвели 12 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: