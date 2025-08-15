Задача читателя состоит в том, чтобы найти слово, соединив буквы в осмысленную комбинацию.

Головоломки и оптические иллюзии заполонили Интернет, став одними из любимых развлечений пользователей.

Такие задачи не только проверяют ум, но также способствуют улучшению словарного запаса, концентрации и навыков распознавания закономерностей. УНИАН подготовил для вас интересную головоломку, где надо отыскать слово.

Как это работает? Словесная головоломка обычно состоит из набора из случайных букв, в котором хитро спрятано одно или несколько слов. Задача читателя состоит в том, чтобы найти слово, соединив буквы в осмысленную комбинацию.

Видео дня

Для этого вы можете соединять их по горизонтали, по вертикали, по диагонали и любым другим способом, если это указано в описании к головоломке.

Готовы проверить свои способности?

Ниже вы увидите изображение, где среди десятков букв мы спрятали слово "Куба". Вам нужно его найти всего за 8 секунд.

Перед тем, как вы начнете поиски, дадим вам подсказку. В этом задании слово надо искать по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали.

Ну что, вы в игре? Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер.

Ну что ж, время исчерпано. Удалось ли вам заметить слово "Куба" в том хаосе? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение.

Не каждый смог бы это сделать за считанные секунды. Разнообразие букв и цветов на картинке могли мешать сконцентрироваться.

Ответ на головоломку

Больше головоломок со словами от УНИАН

Предлагаем вам интересную головоломку, в которой нужно отыскать слово "вишня". Справиться надо всего за 8 секунд.

Или же можете проверить свои способности в задании, где необходимо найти слово "небо". На это задание мы отвели 11 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: