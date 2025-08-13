Автомобили F1 нуждаются в высококачественном синтетическом масле, которое легко выдерживает экстремальные температуры.

Гонки Формулы-1 являются одними из самых захватывающих и опасных видов гонок на сегодняшний день. Болиды разгоняются до скорости более 220 миль в час (более 350 км в час) на прямых участках трассы, а их водителей называют пилотами из-за безумной нагрузки на тело.

"Пилоты должны пройти интенсивную тренировку, чтобы выдержать ускорение до 5 g, которую они испытывают во время быстрых поворотов. Двигатели автомобилей F1 чрезвычайно мощные: современные силовые агрегаты способны развивать мощность почти 1000 лошадиных сил благодаря турбонаддувному 1,6-литровому двигателю V6 и электродвигателям", – рассказывает Slash Gear.

Давайте разбираться с главным вопросом: какое масло используют команды Формулы-1. Авторы объясняют, что из-за сильного нагрева компонентов двигателя автомобили F1 требуют высококачественного синтетического масла, которое легко выдерживает такие температуры. Почти каждая команда использует масло разного типа, ведь они тщательно работают над своими силовыми установками. Соответственно – подбирают конкретный тип масла, который лучше всего подойдет под их потребности.

Например, команда Mercedes F1 использует специальный тип синтетического масла PETRONAS Syntium. Он был разработан специально для их болидов. В то же время Red Bull Racing, которая не раз становилась победителем Кубка конструкторов Формулы-1, использует для своих болидов специальный тип масла Mobil 1.

"Формула моторного масла, которое обычно используют команды F1, – это полностью синтетическое масло 10W-60, которое является более густым, чем масло 5W-30, обычно используемое в автомобилях", – говорится в материале.

Почему вы не сможете использовать это моторное масло для своего авто

Вы не сможете использовать масло для болидов F1 для своего авто. И на это есть ряд веских причин.

Во-первых, моторное масло F1 предназначено для высоких оборотов и экстремальных температур. Ваш автомобиль не должен настолько нагреваться – если только не произошло что-то катастрофическое.

Во время заезда двигатели болидов F1 могут достигать 15 000 оборотов в минуту, а их температура может достигать 550 градусов Фаренгейта (287.78°C). Температура двигателя обычного авто редко превышает 220 градусов по Фаренгейту (104.44°C).

"Используя высокопроизводительное моторное масло класса F1 в вашем обычном автомобиле, вы рискуете повредить его двигатель. Использование масла, которое является слишком густым для ежедневной езды, может привести к тому, что ваш автомобиль будет нуждаться в более частой замене масла, а также может снизить топливную эффективность двигателя. Кроме того, более густое масло означает, что запуск автомобиля зимой может быть несколько сложнее", – добавляют авторы материала.

Во-вторых, масло, которое используют команды F1, не продается в открытом доступе. Поэтому даже если вы и захотите, вы просто не сможете использовать его в своем авто.

Напомним, что в 2022 году в Австралии прошла первая полноценная гонка на летающих электрических автомобилях. На трассе длиной около километра соревновались всего два пилота. Максимальная зарегистрированная скорость составила 102 км/ч.

