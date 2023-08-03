Самое удивительное, что "хламомобиль" не уступает классическим авто по скорости.

Лондонский художник Лиам Хопкинс собрал из электронного хлама настоящий гоночный болид. В дело пошли сломанные Айфоны, ноутбуки, планшеты, консоли, вейпы, кабели и платы от телевизоров.

Управление у машины тоже необычное – вместо рычажков и кнопок здесь установлена модифицированная версия приставки Nintendo Switch Lite, пишет Designboom.

На постройку машины ушло 12 месяцев. Она создавалась по образу реального болида "Формулы Е" и даже способна гонять по треку – внутри гоночная силовая установка. Данный болид не уступает по скорости классическим, однако техноверсия выглядит более броско и эпатажно. Пока неясно, будет ли болид выступать на гонках.

Впрочем, "хламомобиль" создавался не для того, чтобы на нем устраивали гонки. В первую очередь этим проектом автор хотел подчеркнуть проблему электронного мусора, которая с каждым днем становится все серьезнее.

Болид, сделанный из электронного мусора:

В мире насчитали 5 млрд ненужных телефонов

Ранее УНИАН рассказывал об исследование, согласно которому по всему миру скопилось 5 миллиардов старых и неиспользуемых смартфонов и кнопочных телефонов.

Все дело в том, что многие пользователи предпочитают хранить свои старые гаджеты вместо того, чтобы сдавать их на повторную переработку. Как результат, ценные металлы, содержащиеся в этих устройствах, приходится добывать заново для производства новых.

В свою очередь, переработка таких устройств позволит получить множество важных элементов, в том числе для производства новых телефонов. К примеру, при правильной переработке из 5 миллиардов мобильных телефонов можно получить 50 тысяч тонн меди или 100 тонн золота.

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