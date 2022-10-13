На выходе летающие болиды хотят сделать достаточно быстрыми и поворотными, чтобы зрелищность не уступала "Формуле-1".

В Австралии прошла первая полноценная гонка на летающих электрических автомобилях. Запись с ним опубликовали в сети.

Два пилота соревновались на трассе длиной около километра – максимальная скорость составила около 100 км/ч, а время прохождения круга чуть менее 40 секунд, пишет IFLScience.

Мероприятие организовала компания Alauda Aeronautics, в которой работают выходцы из McLaren, Boeing, Jaguar, Rolls-Royce и Brabham. Она же и построила гоночные аэромобили Airspeeder, которые весят 130 кг и способны разгоняться до 250 км/ч.

Пока соревнования тестовые, поэтому Airspeeder управляются дистанционно, а первые гонки с пилотами в кабинах должны запланированы на 2024 год.

На выходе летающие болиды хотят сделать достаточно быстрыми и поворотными, чтобы зрелищность не уступала "Формуле-1".

Как УНИАН уже писал, ранее в США представили первый в мире летающий мотоцикл. Он способен развивать скорость до 100 км/ч и находиться в воздухе до 40 минут.

Ховербайк уже продается в Японии – стоимость одного такого составляет 777 тысяч долларов. Компания-производитель Aerwins Technologies планирует к 2025 году снизить стоимость электрической модели меньшего размера до 50 тысяч долларов.

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