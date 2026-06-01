Как будто бьет током и одновременно обжигает: что известно об одном из самых опасных деревьев

Мучительные последствия контакта с этим растением могут длиться годами.

Дерево джимпи-джимпи (Dendrocnide moroides), также известное как "жалящее дерево", растет преимущественно в австралийских тропических лесах и, на первый взгляд, совсем не выглядит угрожающим. Однако ученые считают его одним из самых опасных растений в мире из-за чрезвычайно болезненного яда, который может вызывать страдания в течение месяцев и даже лет.

Как пишет Discoverwildlife, это дерево достигает максимальной высоты около 10 метров, а его мелодичное название происходит из языка коренного народа губби-губби, проживающего на юго-востоке штата Квинсленд.

В издании отметили, что приближаться к этому дереву не стоит. Его ствол, листья и плоды покрыты мелкими волосками, которые при прикосновении впрыскивают в кожу токсин, вызывая сильную жгучую боль, которая может длиться несколько дней, недель или даже дольше.

Одним из первых людей, задокументировавших такое воздействие дерева джимпи-джимпи, был дорожный инспектор А. С. Макмиллан. В письме, написанном в 1866 году, он сообщал, что его лошадь "обжегся этим растением, сошел с ума и умер в течение двух часов".

В 1963 году сотрудник природоохранной службы Эрни Райдер получил удар веткой этого дерева по лицу и туловищу. Позже он рассказывал, что боль не исчезала в течение целых двух лет, и называл ее "в десять раз сильнее всего, что приходилось испытывать".

Энтомолог Марина Герли описывала эту боль как ощущение, "будто вас одновременно бьют током и поджигают". Также известны случаи, когда у исследователей после длительного контакта с деревом развивались тяжелые аллергические реакции.

В исследовании, опубликованном в 2020 году, токсины растений рода Dendrocnide сравнивали с нейротоксинами, содержащимися в яде пауков и конусообразных морских улиток.

Это дерево представляет опасность даже тогда, когда человек его не трогает. Нахождение поблизости может привести к вдыханию токсичных волосков, что способно вызвать осложнения со стороны дыхательной системы, сообщило издание.

